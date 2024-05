El futuro está aquí y la mujer también (aunque no se vea)

Soy un desastre tecnológico. Si activar un teléfono móvil con todas esas aplicaciones y cosas raras -la mayoría inútiles para mí- supone un suplicio, imagínense el nivel. Las carencias vienen de largo, pero en tiempos de hiperdigitalización la situación se complica. Por suerte en frente de mi despacho está el de Bruno, el jefe de tecnología. Bien por mí, lo siento por él. Pero esta incapacidad contrastada no me exime de la responsabilidad, así que procuro suplir la impericia, primero, con voluntad de aprender y, sobre todo, rodeándome de gente que sepa mucho y tenga paciencia. Alberto Otero, Alba Chao, Iria Álvarez o Marcos Romero conforman mi equipo de primeros auxilios. Como si fuesen espeleólogos en una gruta, ellos pasan buena parte de su tiempo en las tripas de la web y, créanme, como en Blade Runner ahí, en ese submundo, ocurren cosas que no se podrían imaginar.

Que la tecnología y yo no mantengamos un idilio no significa que no la valore. Al contrario, me flipa. Por eso contar con Francisco Yáñez es un lujazo. Responsable de una importante planta de automoción, es un curioso empedernido con un don para acercarnos el futuro, contarnos hoy qué va a pasar mañana y hacerlo de una forma que hasta yo lo entiendo. Es nuestro gurú. Yo me sumerjo en sus artículos como en una fascinante bola de cristal. Pues, amigos, Yáñez regresa el domingo al Estela+ para asomarse al universo de la Inteligencia Artificial. No se lo pierdan.

Como soy de letras, siento querencia por los asuntos más humanos, terrenales. En nuestras páginas tienen amplia cobertura. Historias personales, con nombres y apellidos, pero también nuevas tendencias sociales. Les recomiendo el reportaje de Montse González: parejas en crisis que se resisten a la ruptura. La terapia conjunta como salvavidas para mantener una relación a flote. O sea, digámonoslo a la cara, pero con un profesional de testigo. Una frase me llamó la atención: “Cada vez son más jóvenes los que vienen en busca de ayuda”. El trabajo, los hijos y los miedos, fundados o no, suelen estar en el origen de los problemas.

Y para finalizar un chapuzón en el mar. Nuestro naval es un sector estratégico que se mueve en una montaña rusa. Tras un periodo de miedos e incertidumbres, incluso pánico, ahora va a toda máquina. Navalia es un excelente termómetro. Adrián Amoedo, Jorge Garnelo y Lara Graña se embarcaron en la feria para pulsar el estado de ánimo de la industria, y es bueno, pero sería mejor si el Gobierno les concede otro Perte -uno de verdad, el anterior fue una milonga- que apuntale a una industria que nada en un océano plagado de tiburones (los asiáticos, los más peligrosos).

Los empresarios desconfían ya de los políticos y como en Jerry Maguire están en modo: “Show me the money”. El naval goza de una salud robusta, y nos congratulamos, aunque, si se fijan en la foto que acompaña estas líneas, en esa proverbial capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos persiste una asignatura pendiente: la igualdad. En el éxito del sector, en el impulso de la actividad económica y en la creación de riqueza de Vigo y de Galicia la contribución de las mujeres es indudable. Si es así, ¿por qué no se ve? Es más fácil construir un formidable barco que cambiar ciertas estructuras mentales. Respetados señoros de la foto, ¿no deberían darle una vuelta el próximo año?

