“Es un error plantear las relaciones sentimentales desde una perspectiva romántica”

Pablo Piñeiro (Pontevedra, 1986) era capitán del CF Ourense cuando decidió colgar las botas e interesarse por las historias de amor de la gente anónima. Sentado en un sillón con un cartel que rezaba “Escucho historias de amor gratis” –recreando un meme que había visto en internet– llegó a cosechar tantos relatos y vivencias que escribió un libro. Lo que comenzó como un experimento social se ha convertido en su modo de vida y continúa viajando con su sofá. Ha recorrido ya numerosas ciudades españolas, europeas e incluso Nueva York y de toda esa experiencia nace “Lo positivo de fracasar en el amor”, un monólogo dirigido por Fran Perea, que presentará este domingo 26 de mayo en el Teatro Principal de Ourense, a las 19.00 horas. Además, el show tiene carácter solidario a favor de la asociación Por Eles TEA. Junto a él en el escenario estará el artista Marcus Carús, que realizará un dibujo en directo.

–Todo empezó con un meme y ya han pasado ocho años…

–Ocho años de transformación personal impagables...

"He aprendido a cuidarme a todos los niveles y a no juzgar absolutamente a nadie"

–¿Qué ha aprendido con esta experiencia?

–Creo que no podría enumerar todo lo aprendido, son cientos de cosas, pero tal vez lo más importante es que he aprendido a cuidarme a todos los niveles, sobre todo el emocional, para poder tener relaciones bonitas y llenas de responsabilidades afectivas. También he aprendido a no juzgar absolutamente a nadie y a matar la expectativa para poder disfrutar del presente.

–Cambió el balón por un sillón. ¿Echa de menos el fútbol?

–En parte sí, veo el fútbol como un elemento clave en mi vida que me acompañó desde mi niñez y con el que tuve que desarrollar forzosamente muchos aspectos de mi vida. Dejarlo supuso un proceso de duelo muy complejo que me llevó a no poder ver ni siquiera un post en Instagram de mis compañeros del Ourense durante más de un año. Me resultaba realmente duro.

–¿A qué se dedica ahora, además de a escuchar historias de amor?

–Estoy enfocado en la escritura y en mi parte actoral. Ahora estoy de gira con mi show “Lo positivo de fracasar en el amor” y estoy en ensayos de un nuevo espectáculo que se estrenará en septiembre, ambos dirigidos por Fran Perea.

"Nos han vendido un prototipo relacional que casi nunca genera la felicidad prometida"

–¿Qué anima más a sentarse a hablar de algo tan íntimo con un desconocido, el amor o el desamor?

–Sin duda, el desamor. La mayor parte de las veces, alguien se sienta para compartir algo que no puede compartir con su núcleo cercano por miedo al juicio, y esas narrativas suelen estar atravesadas por el dolor.

–Después de haber escuchado tantas historias ¿cuál cree que es el error que más cometemos en las relaciones sentimentales?

–Creo que plantearlas desde una perspectiva romántica y sobre las expectativas que ésta genera. Nos han vendido un prototipo relacional que casi nunca genera la felicidad prometida. Eso crea en la mayor parte de lo casos una frustración muy difícil de gestionar y que nos lleva a creer que hemos fracasado. Por otra parte está la falta de educación emocional, que también me parece clave a la hora de no poder tener relaciones con buena comunicación. Sobre esto también podría escribir un libro, jajaja.

Pablo Piñeiro conversa con una joven que se sentó a contarle su historia de amor, en el centro comercial Ponte Vella. / Alan Pérez

–¿Hay alguna clave para triunfar en el amor?

–Yo creo que sí, y es cuidarse a uno mismo para poder cuidar sin mendigar cariño. Creo que es fundamental trabajar nuestros apegos y nuestro ego para poder relacionarnos dejando ser a las otras personas y aprendiendo a poner limites. También creo que esto es exportable a otras relaciones no sexo afectivas.

–Entre todas las que ha escuchado a lo largo de ocho años ¿cuál es su historia de amor favorita?

–Cualquiera en la que descubra la responsabilidad suficiente como para comunicar sin miedo… Tengo muchas que me encantan y que este factor hace que estén atravesadas por el cariño y la amabilidad.

Cita en el Teatro Principal

–El espectáculo que ofrece este domingo en el Teatro Principal se titula “Lo positivo de fracasar en el amor. ¿Hay una parte positiva?

–Sin duda, creo que lo único negativo que tiene una situación que codificamos como adversa, es cuando no te das el permiso para analizarla y como consecuencia no aprendes del resto. Siempre se aprende y se evoluciona y creo que de eso va la vida.

–¿Qué se encontrará el público en este espectáculo?

–Un abrazo. Sinceramente creo que el público sale abrazado del show porque describo, desde el humor, un viaje lleno de referencias a cómo nos han educado en el amor. Tanto nuestro entorno más cercano, familia, profesores, entrenadores y demás, como el cine, la música o la literatura han marcado un camino que no siempre nos ha llevado a la felicidad. Y quiero que nos permitamos reír y reflexionar sobre todo esto. Por otra parte, en el show de este domingo tendré a Marcus Carús acompañándome en el escenario e ilustrando en directo la historia que cuento.

Suscríbete para seguir leyendo