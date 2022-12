Unos adornos de Navidad –gnomos de lana y bastones decorados– así como las postales con dibujos y mensajes elaborados por las 21 internas del módulo de mujeres del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar fueron enviados el martes en una caja con destino a la residencia de Campolongo, en Pontevedra, que ha recibido miles de cartas y detalles desde que su director agitó conciencias al advertir de que muchos de los mayores pasarán solos la Navidad.

Cuando se enteraron de la noticia por los medios, las reclusas emprendieron una acción solidaria para hacer llegar sus mejores deseos y su cariño a los ancianos, con los que tienen en común que no pueden disfrutar de estas fiestas junto a los suyos en el hogar.

Con las mujeres ha colaborado la Fundación Érguete-Integración, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja, en convenio con el Sergas y mediante itinerarios personalizados, a favor de la inserción laboral y la formación de las personas privadas de libertad, fomentando las habilidades sociales, la autoestima así como su empleabilidad.

“Muchas gracias, abueliños, por tanto a cambio de nada”, les dedican a los residentes de Campolongo las internas de Pereiro. Las mujeres privadas de libertad –comparten un mismo módulo en el centro penitenciario de Ourense– desean a sus receptores mayores felicidad en el nuevo año, y les trasladan su aprecio de cara a la celebración de la Navidad.

“Esperamos que todos os vosos desexos se fagan realidade, e que este novo ano estea cheo de ledicia, amor e moita felicidade. Abrazámolos moi forte!”, se lee en una de las postales de recuerdo.

Internas del Centro Penitenciario de Ourense, en colaboración con @FErgueteIntegr, han querido felicitar a las abuelas y abuelos de una residencia de ancianos.



Recibirán una caja con postales y adornos navideños.

'Muchas gracias abueliñ@s por tanto a cambio de nada. BO NADAL!' pic.twitter.com/Ft4eizmjAs — Instituciones Penitenciarias (@IIPPGob) 21 de diciembre de 2022

"No podemos celebrar estas fechas tan importantes como nos gustaría"

Las internas de Pereiro de Aguiar firman una carta conjunta que se dirige a los “abuelos y abuelas” del geriátrico de Campolongo. “Nos enteramos por la televisión de vuestra situación y nos solidarizamos con vosotros, porque nosotras estamos en una situación muy parecida”, comienza la misiva de las reclusas.

"Aunque no podemos vernos y abrazaros como nos gustaría, en cada brindis y en cada celebración nos acordaremos de vosotros”

“No podemos estar con nuestras familias, no podemos celebrar estas fechas tan importantes como nos gustaría”, comparten las mujeres privadas de libertad. “Pero, como estamos en Navidad, queremos felicitaros las fiestas y deciros que no estáis solos”.

Las presas les transmiten a los mayores de Campolongo que “aunque no podemos vernos y abrazaros como nos gustaría, en cada brindis y en cada celebración nos acordaremos de vosotros”.

“Habéis trabajado, luchado y cuidado”

Las internas ponen en valor la capacidad y experiencia de los mayores, así como su contribución decisiva al progreso social. “Habéis trabajado, luchado, cuidado y nos habéis transmitido vuestra sabiduría, algo fundamental. Ahora os toca disfrutaros los unos a los otros. No estáis solos”, reiteran las mujeres, que finalizan así la carta, antes de ponerle rúbrica las veintiuna: “De parte de todas nosotras, os deseamos unas felices fiestas y un muy buen comienzo de año. Os abrazamos muy fuerte”, finalizan.

El centro penitenciario dona 84 kilos de alimentos

El director del centro penitenciario, Francisco González, entregó 84 kilos de alimentos al banco solidario de Barbadás, tras una campaña de recogida entre los funcionarios durante este mes. La edil de Servicios Sociales de Barbadás, Elísabet González, agradeció la aportación. Es el segundo año de colaboración. Los alimentos se reparten esta semana a las familias necesitadas.

Charla periodística

Por otra parte, el periodista y escritor ourensano Manuel de Lorenzo estuvo este martes con las reclusas de Pereiro, en la segunda jornada de ‘Aprendamos a ler a información’, una iniciativa para favorecer la reinserción que organiza el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, con el patrocinio de la Fundación ‘La Caixa’.

O xornalista @manu_delorenzo foi onte o convidado de Aprendamos a ler a información, o programa organizado polo CPXG e patrocinado pola @FundlaCaixa para apoiar a reinserción da poboación reclusa feminina do centro penitenciario de Pereiro de Aguiar.https://t.co/jfPJcizV4n pic.twitter.com/XO28W2WJh7 — xornalistas (@xornalistas) 21 de diciembre de 2022

De Lorenzo habló sobre las diferencias entre periodismo y literatura.