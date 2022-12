Hai 287 persoas que están privadas de liberdade, actualmente, no centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, a prisión de referencia na provincia de Ourense. Un total de 21 son mulleres que conviven nun módulo do recinto carcelario.

Na primeira xornada de ‘Aprendamos a ler a información’, un programa de charlas no centro nas que participarán informadores e escritores, o decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), Paco Sarria, explicou ás internas que o obxectivo é “introducirvos na comunicación e na información, para que aprendades a analizala, a distinguir entre as distintas liñas editoriais dos medios de comunicación, así como a diferenciar unha noticia do que é unha falsidade, unha fake new”.

Acompañado polo xornalista Javier Fraiz na primeira sesión, celebrada este mércores, así como polo director do centro penitenciario, Francisco González, e por dous profesionais que traballan no ámbito penitenciario en Pereiro, o decano do CPXG convidou as reclusas a participar, con esta iniciativa, nun diálogo sobre o proceso informativo cos distintos profesionais da comunicación que acudirán á prisión de Ourense ata o mes de marzo.

A partir das novas do seu día a día no centro, as internas aprenderán a seleccionar informacións e a elaborar unha portada do seu propio periódico. Tamén poderán aportar a súa visión sobre a profesión xornalística a través dunha enquisa na que avaliarán distintos temas no decurso deste ciclo de charlas.

“A nosa intención é transmitir que o traballo da prensa e a publicación de informacións satisfán o dereito dos cidadáns a coñecer que pasa e por que pasa”, sinalou Javier Fraiz. “Os xornais aos que tedes acceso aquí, a radio e a televisión que podedes ver nas celas serven como vías de conexión co exterior. A información axuda a manter un pé aí fóra”, engadiu.

O programa 'Aprendamos a ler a información', organizado polo CPXG e patrocinado por @FundlaCaixa para apoiar a #reinserción da poboación reclusa a través de diálogos con xornalistas e escritores, comezou este mércores coa participación de @javier_fraiz.https://t.co/kdJh04pKsW pic.twitter.com/iKh4ANkuy9 — xornalistas (@xornalistas) 15 de diciembre de 2022

Na primeira sesión, as internas participaron de forma activa e animada nun coloquio sobre a información, desde a súa dobre perspectiva de espectadoras de televisión, oíntes da radio e lectoras de periódicos, pero tamén como protagonistas das noticias que se publicaron sobre os seus procesos.

Varias reclusas indicaron que a información de sucesos é un dos contidos que máis interese lles xera, pese a que varias apuntaron que as noticias sobre os seus casos se “esaxeraron” e tiveron un tratamento “morboso”, o que leva, pola súa propia experiencia, a que ás veces dubiden da credibilidade das informacións que consultan para seguir a actualidade.

As mulleres de Pereiro de Aguiar consideran que non é necesaria a publicación de nomes e apelidos das persoas que son detidas ou investigadas, e piden que se evite a difusión das identidades para salvagardar o dereito á intimidade e á propia imaxe dos que se ven inmersos nun procedemento xudicial, debido ao impacto que este tipo de publicacións xera no seu entorno familiar e social.

Unha ferramenta de apoio á reinserción da poboación reclusa feminina

“Un dos nosos obxectivos con estas charlas é aprender a través dos vosos testemuños sobre que cousas que se fan desde o xornalismo son mellorables, para reflexionar e optimizar o exercicio profesional”, indicou Javier Fraiz, quen depositou un exemplar adicado da súa novela, ‘Morte no espello’, na biblioteca do módulo de mulleres.

O programa ‘Aprendamos a ler a información’ está organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e patrocinado pola Fundación “la Caixa”, que pretende ser unha ferramenta de apoio á reinserción da poboación reclusa feminina.

Escritores e xornalistas con obra publicada ou con colaboracións habituais nos medios de comunicación trasladarán á comunidade reclusa feminina conceptos básicos para entender a información, buscala nos medios adecuados e colocala nun contexto real socioeconómico, co obxectivo de servir de axuda á súa reinserción. Para iso, establécese un diálogo coas reclusas.

A seguinte xornada contará coa participación do xornalista e escritor ourensán Manuel de Lorenzo, que vén de recibir o premio Julio Camba de Xornalismo na súa edición de 2022 e ten publicada a novela ‘Todo lo demás es silencio’.