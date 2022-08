“Intencionalidad clara” en los últimos incendios: 26 por la noche, cuando ya no hay medios aéreos

A Unidade de Investigación de Incendios Forestais da @Xunta está a pescudar o indicio de intencionalidade achado por axentes ambientais nun pequeno conato rexistrado no distrito forestal III Santiago-Meseta Interior. Atoparon unha pastilla de acendido no punto de orixe do lume.👇 pic.twitter.com/sqgEdHAEGW