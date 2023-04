Ninguno de nosotros somos una moneda de cinco duros que agrada a todo el mundo.

Pero sí tenemos la obligación de conocernos a nosotros mismos a fin de detectar nuestros puntos fuertes y débiles.

“Conócete a ti mismo” es un viejo dicho que es imprescindible para mejorar y sentirse mejor y al mismo tiempo hacer la vida agradable a los demás.

Se pueden construir varios triángulos vitales: en uno el vértice superior sería una “M” de memoria, en la izquierda una “I” de inteligencia y en la derecha una “A” de actitud (MIA).

Memoria puedes tener mucha o poca.

Inteligencia puede ser inteligencia intelectual o inteligencia emocional y la actitud se puede tener generosa o egoísta.

Otro triángulo vital sería el vértice superior una “C” de carácter que puede ser fuerte o frágil, en el vértice izquierdo “I” de inteligencia intelectual o emocional y en el vértice derecho iría una “A” de actitud que puede ser generosa o egoísta (CIA).

Otro posible triángulo vital puede ser en el vértice superior una “V” de voluntad que puede ser fuerte o débil, en el vértice izquierdo una “I” de inteligencia o intelectual y en el vértice derecho “A” de actitud que puede ser generosa o egoísta (VIA).

En el triángulo MIA la memoria se puede tener mucha o poca, la memoria es una cualidad importante para estudiar y tendrá que hacer menos esfuerzo para obtener los mismos resultados, cosa que con menos memoria hay que hacer más esfuerzo para conseguir lo mismo. El que tiene buena memoria tiene el peligro de no adquirir hábito de trabajo, en cambio el que tiene poca memoria tiene que hacer más esfuerzo y adquiere un hábito de trabajo esencial para hacer algo en la vida.

En el triangulo CIA la “C” significa carácter, que puede ser fuerte o frágil, el del carácter fuerte no se da cuenta que puede molestar muchas veces a los demás, en cambio el que tiene carácter frágil necesita mandar con una camarilla que le informa de todo lo que pasa alrededor y la información le viene matizada por este pequeño grupo de personas y la mayoría de las veces está fuera de la auténtica realidad.

En el triángulo vital VIA, en el vértice superior está una “V” que significa voluntad, que puede ser fuerte o débil. El tener voluntad es algo fundamental para el éxito en la vida, el que no tenga voluntad no llega a ningún puerto. La “I” del vértice izquierdo es la inteligencia que puede ser una persona lista pero sin ser demasiado inteligente, es lo que decimos ser una persona avispada no es una persona muy buena para el mando pues siempre planifica a corto plazo y no a largo plazo.

“A” la actitud generosa o egoísta.

La actitud generosa es la propia del líder. El líder se preocupa del bienestar de los que lo siguen, los demás confían en él y tienen todos fácil acceso a poder hablar con él.

El conocerse a sí mismo es importante, pues se deriva el que uno pueda mejorar y verse con más dignidad y sobre todo hacemos que los demás estén a gusto con nosotros. Los cristianos tienen obligación de mejorar, Jesús de Nazaret lo dijo claro: “Ser perfectos como mi Padre celestial es perfecto”. Que estas reflexiones nos ayuden en estos días en los que celebramos la Pasión y Resurrección del Señor.

*Miembro del Club 55