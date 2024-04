El domingo 21 de abril son las elecciones en el País Vasco, en mayo las catalanas y en junio las europeas.

Tanto en el País Vasco como en Cataluña, los nacionalismos, tanto el moderado como el ultra, se empeñan en separarse de este gran país que se llama España, tanto Vascongadas como Cataluña serían unos pequeños estados en la CEE y en primer lugar Europa no está para admitirlos, pues somos muchos, y solos en el mundo lo pasarían muy mal.

Dentro de España, tanto la comunidad vasca como la catalana tienen un espacio importante y de prestigio que no tendrían si fueran por libre.

Pertenecer a España es asumir la historia del país más avanzado del mundo y en algo tan importante como son los derechos humanos.

Cuando en la conquista del Nuevo Mundo Colón, buscando las especies fundamentales para comer carne, tuvo la creencia de que la Tierra era redonda.

Los Reyes Católicos declararon que cualquier indígena era una persona y por tanto tenía la misma dignidad que cualquier soldado u oficial de la expedición de la conquista de América.

Esto es muy importante, pues ni Portugal ni Inglaterra ni Holanda lo consideraron así.

Todos los que acompañaban a Colón tuvieron muy claro y tuvieron mucho cuidado en la forma de cuidar a los indígenas, porque contrariar las ordenes reales podía ocasionar el fusilamiento inminente.

España fue el primer país en el mundo en conceder los derechos a la mujer.

En tiempos de los Reyes Católicos se decía: “Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando”.

En Castilla podían gobernar las mujeres, no pasaba lo mismo en Aragón, en donde la mujer no podía ser reina.

Las Navas de Tolosa fue la gran victoria para empezar a expulsar a los moros de España.

Los musulmanes siguen siendo los que menos derechos le dan a la mujer.

España tiene una gran historia y unidos somos un gran país, pero tiene muchos desafíos en su agenda. En diez años ha pasado el peso de la industria del 20% al 12% actual. No olvidemos que la industria es lo que da mayor estabilidad al empleo.

La universidad se ha multiplicado, pero no para mejor. Cada comunidad autonómica con su obligación de hablar en euskera, catalán o gallego consigue una endogamia no deseable para conseguir la excelencia. Somos la única comunidad en que el líder de la oposición, Ana Pontón, dijo que ella si ganaba no exigiría la separación de España, es una excepción o una estrategia electoral.

Aquí en Galicia, con el triunfo por goleada de Alfonso Rueda, traerá capitales de toda España y del mundo, los inversores necesitan seguridad jurídica.

No ocurre lo mismo en Cataluña, donde por culpa del fiasco en la consulta antes de la pandemia las empresas huyeron de esta comunidad. Ahora intentan obligarles a volver, no lo conseguirán.

España es un gran país y volveremos todos unidos al lugar octavo en el mundo y no como ahora que hemos descendido hasta el número dieciocho, como dice el clásico refrán: “Los experimentos se deben hacer con gaseosa”.

España es un gran país y lo seguirá siendo con el “sentidiño” de todos los españoles.

*Miembro Club 55