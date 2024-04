Es país para perros

Pasean por las aceras y los perros los pasean a ellos. Pasean por el gris de la acera y el verde de la hierba. A veces recogen lo que les cae a sus perros. En el verde de la hierba y en el gris de la acera. Sus perros llevan abrigos rojos con volantes en el lomo marrón. De noche pasean a los perros con luces de colores colgadas al cuello. Pasean uno, dos y tres perros. No importa el número. La compañía sí. En casa piensan en dónde va a comer el perro, dónde va a dormir y todas esas cosas. Todas esas cosas que tienen que comprar para los perros. Piensan en perro. El fin de semana en la calle hay un montón de perros en la acera y en la hierba. Juegan con sus dueños. Se aburren con sus dueños. No hay niños en la calle. No hay niñas en el parque. Y eso que no hay cole. Hay más perros que niños. Algunos creen que los perros son sus hijos. No les dan tantos problemas. Porque los perros no suspenden en el cole. No se rebelan a los 15. Y sólo tienen problemas de perros. Por eso nos quedamos sin niños y niñas en la acera. Sin futuro. Porque es un país para perros.