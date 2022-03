La noticia de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco se convirtió en un auténtico bombazo en el mundo del corazón. Después de meses de especulaciones y rumores, la pareja por fin confirmaba que estaba empezando una relación. Una confesión que llegó junto a la noticia de que el ex guardia civil y Olga Moreno decidían poner fin a su relación después de 20 años de matrimonio.

Aunque hace apenas unos meses de este nuevo romance, las idas y venidas de la pareja han sido constantes pero ahora parece que se encuentran viviendo su mejor momento. De hecho, hace tan solo unos días conocíamos que Marta Riesco y Antonio David ya están viviendo juntos en Madrid pero parece que eso no es todo. La pareja estaría pensando en ir un paso más allá o al menos, así lo ha confesado ella misma.

"Cuando alguien está enamorada como no te vas a querer casar. Yo me quiero casar. Obviamente nadie me ha pedido matrimonio", explicaba la periodista en el programa 'Ya son las ocho'.

A estas palabras se ha querido sumar 'Sálvame' con una información adicional. "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta directamente a la familia de su novio" ha comentado María Patiño. "¡Quiere ser mamá!". A ella se ha sumado Terelu Campos, que ha añadido: "No solo eso. Marta Riesco querría el pack completo, es decir boda y embarazo. Aunque no sabemos qué es lo que quiere primero".

Antonio David no se ha pronunciado al respecto sobre las palabras de su nueva pareja pero en caso de que el tenga los mismo planes de futuro con Marta, antes debe resolver sus problemas personas con su todavía mujer, Olga Moreno.