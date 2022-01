Era un secreto a voces que por fin se ha confirmado. Desde que Antonio David Flores y Olga Moreno decidieron poner fin a su relación, fueron muchos los que apuntaron que el ex colaborador había empezado una relación con la periodista Marta Riesco y ahora, todas las especulaciones se han confirmado.

'El programa de Ana Rosa' ha sido el encargado de dar la noticia después de que la revista 'Lecturas' sacara a la luz unas fotografías en las que se ve a Antonio David entrando y saliendo de la casa de la periodista. Algo que podrían indicar que ya están viviendo juntos. Marta Riesco ha confirmado que está enamorada. "No se puede negar lo evidente" comentó a través de un compañero de su programa.

Unas horas más tarde era Antonio David Flores el que decidía pronunciarse al respecto. A través de su canal de Youtube publicó un comunicado su versión sobre la que se ha convertido en la noticia de la semana.

"Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy, así que voy a hacer una excepción”, comenzó diciendo.

"Quiero empezar diciendo que Olga Moreno es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo" escribía.

Además, ha aprovechado el vídeo para pedir respeto por su hija. "Quiero que dejéis a mi hija Rocío Flores al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que tan solo me concierne a mí". "Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme".

"Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación. En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se difundan o publiquen informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos", pide Antonio David en su comunicado, el cual finaliza con las siguientes palabras: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto" sentenciaba.

La reacción de Olga Moreno a la noticia

La confirmación de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco ha supuesto un mazazo para Olga Moreno. A pesar de que la separación de la pareja era un hecho y en los últimos tiempos su distanciamiento se ha hecho más que evidente, la ganadora de 'Supervivientes' no sabría nada de la historia de amor de su marido y la periodista.

Según ha contado Alexia Rivas en 'Ya es mediodía' Olga está "fatal, muy fastidiada" ya que "Antonio David le ha estado negando hasta hoy" su relación con Marta Riesco y ella "sigue enamorada" de su exmarido. "Ella estaba con la mosca detrás de la oreja y hacía indagaciones por detrás" pero "él se lo negaba" y ha sido hoy cuando él lo ha reconocido.

La familia de Olga estaría "muy decepcionada" con el ex de Rocío Carrasco, ya que tanto sus padres como sus hermanas siempre se han portado muy bien con él y sin embargo él no ha tenido ni el detalle de felicitarles las fiestas. No les ha mandado ni un mensaje en Navidad y creen que está siendo un "desagradecido".

Alexia ha asegurado que Olga y el ex guardia civil durmieron juntos, en la misma cama, el día de Nochevieja, y estuvieron muy bien, por lo que la sevillana no se imaginaba ni remotamente que su exmarido ya conviviese con la reportera en Madrid.

Al margen de estas informaciones y si ocultar su abatimiento tras las imágenes de Antonio David saliendo de la casa en la que convive con Riesco, Olga ha tomado una decisión que, aunque a priori no tiene nada que ver, ha coincidido con la portada de la confirmación de la nueva relación del padre de su hija Lola. Y es que después de abrir la tienda de ropa que regenta en Málaga con normalidad y de permanecer un rato en su interior, la ganadora de 'Supervivientes' ha echado el cierre y ha colgado un cartel para informar a sus clientes de que su negocio estará cerrado "por enfermedad" hasta el próximo 17 de enero.