'El caso Asunta' ya ha llegado a Netflix. El pasado 26 de abril la plataforma estrena una de las series más esperadas del año, que narra el suceso que marcó un antes y un después en la ciudad compostelana

La serie de seis episodios, producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de una niña de 12 años de origen chino. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

La ficción se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de la plataforma y las reacciones no se han hecho esperar. El brillante trabajo de los actores se están llevando los aplausos de los espectadores. Candela Peña y Tristán Ulloa han conseguido dar vida a la perfección a Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Desde el momento en el que se dio a conocer el tráiler, las miradas se centraron sobre todo en la actriz catalana y su real interpretación de la protagonista y una vez que la serie se ha estrenado, los elogios hacia ella no han dejado de sucederse. El último ha llegado de la mano de Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha querido dedicarle uno de sus blogs de la revista 'Lecturas' en el que ha desvelado la fascinación por su trabajo.

"Levo varios días enganchado a las entrevistas promocionales que ha hecho Candela Peña para vendernos la serie 'El caso Asunta', en la que da vida a Rosario Porto. Me habré visto unas diez o doce, no miento. Como le dije en un audio, podría hacer una obra de teatro que se llamara 'Yo soy Candela Peña'. Me conozco su vida a la perfección", empezaba escribiendo.

"Si no es la obra de teatro, podría confeccionar su propio Trivial Pursuit. Candela engancha haga lo que hagas. Es una de esas actrices que nace cada muchísimo tiempo en un país. Hemos tenido la suerte de coincidir con ella en el tiempo y en el espacio. Aprovechémosla re. Verla como Rosario Porto es una experiencia casi psicodélica. Sus pasitos al caminar, sus gestos, y ese acento creado gracias a la ayuda de dos lingüistas. Dos. Que es uno de los detalles que ha contado en sus múltiples entrevistas", concluyó.

Las reacciones al papel de Candela Peña como Rosario Porto

Jorge Javier no ha sido el único en caer rendido a la interpretación de Candela Peña. A los pocos minutos del estreno de la serie, las redes se llenaron de comentarios alabando su papel y la caracterización del personaje con el que da vida a Rosario Porto en 'El caso Asunta'.

"Brutal", "espectacular", "me quedé atrapada desde el minuto uno" han sido algunos de los múltiples comentarios que se han repetido tras el visionado de la serie. Aunque ella no ha sido la única. Todos los actores que han dado vida a esta serie han atrapado a los espectadores en una de las ficciones más esperadas de los últimos tiempos.