Después de que Antonio David Flores anunciara su nueva relación con la periodista Marta Riesco, el momento de poner fin a su anterior matrimonio ha llegado. Olga Moreno y el ex guardia civil han empezado los procedimientos legales para oficializar su separación.

Así lo ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' la periodista Marisa Martín Blázquez. "Me aseguran que han puesto en manos de un abogado que haga la redacción de un documento previo al divorcio, porque la situación está ya muy clara" ha dicho la colaboradora.

Pero parece que en este documento se recogen una serie de peticiones por parte de la todavía mujer de Antonio David. "Parece que Olga le habría pedido a David, porque David habría querido firmar antes el divorcio y Olga se habría negado, que garantice de alguna manera que ella quedara fuera del delito que le señala en el escrito de la acusación de colaboradora necesaria del presunto delito de insolvencia punible del que se le acusa a David porque había alguna cosa de los cobros de Antonio David Flores que estaba en alguna sociedad de Olga" afirma.

Marisa Martín ha apuntado también a otro requerimiento por parte de Olga para aceptar firmar los papeles del divorcio: "Si el juicio finalmente sale adelante y ella fuera declarada culpable de este delito, pide también que la sanción administrativa que le pueda recaer, que garantice que Antonio David Flores se haga cargo".

Además, ha señalado que "ella no tiene ningún inconveniente en quedarse con David hijo y con Olga, y que también facilitaría todas las cosas para que David viera a los niños cuando quisiera". A esto añade: "Quiere un divorcio sin ningún tipo de movida contenciosa y que todo se haga de la mejor manera con tal de que los niños no se vean afectados" sentencia aunque con estas peticiones lo que esta claro es que Olga Moreno está tratando, por todos los medios, de librarse de todos los problemas judiciales que acarrea su futuro ex marido.