José María Almoguera y Paola Olmedo podrían haberse dado una segunda oportunidad dos meses después de su separación. O eso parece después de ver en 'TardeAR' que el hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer se han ido de viaje a Andorra con su hijo Marc y la familia de la esteticien aprovechando el puente de mayo y, según testigos presenciales, se habrían comportado como una pareja unida y cómplice cuando pensaban que nadie les estaba mirando.

Una posible reconciliación sobre la que sus protagonistas guardan absoluto silencio y sobre la que ya se ha pronunciado la hija de María Teresa Campos, lanzando una demoledora sentencia a su hijo que levantará muchas ampollas. Tras una semana de vacaciones en Asturias con su marido José Carlos Bernal, Carmen ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' y, como no podía ser de otra manera, le ha tocado enfrentarse a las preguntas sobre José María y Paola.

"No sé nada de la vida de mi hijo. No hay ningún tipo de relación en estos momentos. No sé si están juntos, si están separados..." ha reconocido, asegurando que "juntos o por separado" lo que le gustaría es que ambos fuesen "felices". "Creo que con un bebé tan pequeño como tienen favorece estar juntos, pero desde que esto ocurrió he oído y visto numerosas informaciones. Es inevitable que yo conteste, pero solo puedo decir que no sé nada" ha insistido.

"Son ellos los que tienen que dar explicaciones. De mí está claro que mi hijo se ha divorciado, pero de su mujer no lo sé" ha añadido, afirmando que a pesar de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas "no voy a ir en contra jamás de mi hijo ni de ella, porque siempre será la madre de mi nieto". Sin embargo, no ha dudado en lanzar un zasca a Paola cuando le han preguntado si la siente como nuera o exnuera en estos momentos: "Yo he dejado de sentir" ha sentenciado sonriente.

Y aunque su intención pasa por mantenerse al margen de la relación que José María tiene con Paola y de su posible reconciliación, Carmen no ha podido contenerse y, confesando que "siento la necesidad de decir algo" ha dado un demoledor consejo a su hijo: "Espero que no se arrepienta, porque cuando estás con una pareja que no quiere a tu familia, no quiere a tu madre, ni a tu tía, ni a tu prima, ni a tu hermana, nunca puede terminar bien. Es mi opinión" ha afirmado rotunda.

Una intervención en la que la tertuliana ha preferido no revelar si su hijo la ha felicitado por el Día de la Madre. "En eso no voy a entrar porque sería entrar en un juego sucio que yo desde luego no voy a hacer" ha zanjado.