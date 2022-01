Desde que Antonio David Flores y Marta Riesco decidieron hacer pública su relación, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más aguardadas era la de su hija. Hasta hace poco, Rocío Flores era amiga de la periodista y eran muchos los que querían conocer como le había sentado la noticia.

La respuesta ha llegado en el 'El Programa de AR', donde colabora y comparte plató con Marta Riesco. Allí dijo que "nunca jamás quise saber absolutamente nada". De hecho, ha contado que su padre quiso hablar con ella pero se negó: "Notaba cosas raras... pero cada uno haga con su vida lo que quiera".

En medio de su explicación también ha reconocido que tenía la esperanza de que Antonio David y Olga Moreno recondujeran su relación y finalmente no ha podido ser. Sobre su relación o no con Marta Riesco ha dejado claro que no han vuelto ha intercambiar palabra aunque si se han cruzado en el plató.

Rocío Flores ha concluido lanzando su deseo al aire: "Lo único que quiero y deseo es que se lleven lo mejor posible. Está clarísimo que una separación no es idílica. Yo he tenido una conversación con los dos y poco más te puedo decir. Que intenten hacer las cosas de la mejor forma posible y que hagan el menor daño". De esta manera, Rocío ha querido romper con todo. "He decidido vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás" sentenció.

Olga Moreno ha querido mostrarle su apoyo en público

Tras el mal trago que ha pasado Rocío Flores, Olga Moreno quiso entrar en directo a través de una llamada telefónica, pese a estar pasando por un momento complicado. "Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien", sentenció con la voz entrecortada. "Han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece".

"Os lo digo de verdad, nunca he mentido, nunca he engañado. Esa niña no se merece lo que le están haciendo", confirmó minutos antes de asegurar que solo "mira por su familia". Por otro lado, quiso aclarar también que ninguna de las dos sabía nada sobre esta relación.

Precisamente fue esta intervención de Olga la que provocaron que Rocío Flores se rompiese como pocas veces antes poniendo de manifiesto lo mal que lo está pasando.

La ganadora de 'Supervivientes' no confirma ni desmiente no ha desvela qué va a pasar con David Flores una vez que la ruptura ha sido definitiva.