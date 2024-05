'El caso Asunta' se ha convertido en una de las series más esperadas del año. La ficción que narra el suceso que marcó un antes y un después en la ciudad compostelana se ha llevado el aplauso de la crítica y de la sociedad por el papel de los actores que encarnar a Rosario Porto y Alfonso Basterra.

La serie de seis episodios, producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de una niña de 12 años de origen chino. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

Las alabanzas al impecable papel de los actos no ha dejado de sucederse desde su estreno pero, ¿qué piensas los verdaderos protagonistas de la historia?

Uno de los últimos en pronunciarse sobre 'El caso Asunta' ha sido el juez Vázquez Taín. El instructor del caso, que está representado por Javier Gutiérrez se ha referido en estos términos a la ficción de Netflix en su última visita a 'Vamos a ver'.

"Yo solo he visto un capítulo, no voy a volver a verla. Me da mucha pena nuevamente que hemos perdido una oportunidad de hacer una honra o de darle un pequeño cariño a la niña, es decir, a la víctima", asegura. Eso sí, reconoce la destacada actuación de Javier Gutiérrez. "Es un gran actor y una gran persona, no tengo nada que reprocharle. Al contrario, yo creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar".

"Llevo ya 26 años en eso, estoy acostumbrado a que las víctimas desaparezcan", explicó. "Me da pena porque no es justo. Era una niña muy especial, una niña maravillosa y creo que era el momento de hacer un drama donde realmente pusiéramos en valor, como personas normales, porque no eran degenerados, ni tenían problemas... cómo la falta de empatía puede hacer que una persona pueda llegar a destruir una vida tan brillante, tan maravillosa, privarla de su adolescencia, de su vida, de todo ese futuro que tenía esa niña", añadió asegurando que, para él, "se están tergiversando los hechos con el objetivo de sembrar dudas".

Unas palabras a las que se ha sumado Patricia Pardo. La periodista fue una de la encargada de cubrir lo ocurrido en Santiago y su visión dista mucho de lo que se ha visto en la serie.

"Yo cubrí el caso desde el primer día y no reconozco, sobre todo, a los personajes principales. Lo primero que si me gustaría decir es que creo que no se le hace justicia a la niña, a Asunta, porque no aparece prácticamente. Asunta es el motivo, Asunta es el cadáver, es la víctima del crimen", sentenció.