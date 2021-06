Olga Moreno atraviesa una de sus semanas más exitosas en Supervivientes 2021: ha sido la vencedora de las pruebas de líder y sigue sin estar nominada. Para más inri, su rival, Tom Brusse ha sido expulsado. Ambos protagonizaron tensas discusiones tanto delante como detrás de las cámaras, todas ellas con repercusiones en el plató que no se lo han puesto fácil a su defensora, Rocío Flores, cuyas discusiones con el Maestro Joao, homólogo del empresario, protagonizaron titulares en todos los medios de comunicación.

La decepcionante visita de Olga Moreno

Hasta el momento Olga Moreno era la única concursante de 'Supervivientes 2021' que no ha recibido la visita de un familiar. Su situación va a cambiar a partir del jueves 1 de julio. Telecinco ya ultima el viaje de un familiar muy cercano a ella que acudirá a los Cayos Cochinos a darle una sorpresa en plena gala.

La nueva sorpresa de todos los seguidores del 'reality show' fue que la visita a Olga no estará protagonizada por Rocío Flores, quien durante las últimas semanas había manifestado su intención de sorprender a la pareja de su padre, Antonio David Flores. Así lo ha explicado ella misma en la última emisión de 'Tierra de nadie', confesando el motivo que le ha llevado a declinar la invitación del programa... pese a que suponga un varapalo para su defendida, quien siempre ha subrayado su deseo de estar juntas al menos unas horas en Honduras.

La joven comenzó su intervención sobre este asunto expresando que no cree "que se decepcione", y argumentó que "en un vídeo que pusieron en 'Supervivientes' dijo que le haría mucha ilusión compartir esta experiencia con su hermana Rosa, que es la que va a ir a verla". Además, Rocío también quiso poner de relieve que se trataba de "una decisión que hemos tomado toda la familia en global, ya que ahora mismo es la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es mucha energía y buena vibra".

"Va a flipar cuando la vea, porque no se lo espera. Va a alucinar", concluyó diciendo Flores, unas palabras que no terminaban de convencer a Marta López, la mejor amiga de Olga dentro del 'reality': "¿No vas por que no quieres? Olga ha podido decir eso en un pergamino, pero yo sé que la que más ilusión le haría que fuese eres tú", le espetaba, poniéndola contra las cuerdas. Las palabras de Marta parecían hacer mella en Rocío, que finalmente dejaba entrever la auténtica razón de este cambio de última hora: "Al final yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir lo que ella necesita en este momento es su hermana. Se va a morir al verla", concluía la colaboradora, dejando así claro que toda la situación vivida en el exterior tras el huracán de la serie documental 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' le está pasando factura.

La persona que sorprenderá a Olga Moreno en el concurso de Mediaset será su hermana, Rosa Moreno, pues desde el veto de la cadena a Antonio David, el marido de la concursante no puede pisar la isla. Una cuestión que levanta ampollas entre sus seguidores porque su visita estuvo descartada desde el primer momento.

La visita más delicada de Olga Moreno

Será la hermana de Olga la encargada de insuflarle a la concursante fuerza de cara a la inminente recta final del concurso. Así se ha podido conocer durante la emisión del debate dominical. Concretamente durante una de las pausas publicitarias; cuando Telecinco ha emitido un avance en el que se anunciaba el cambio de día en la emisión de los programas y el contenido de estos.

A partir de esta semana, la gala principal presentada por Jorge Javier Vázquez volverá a su tradicional ubicación en la parrilla de Mediaset: la noche de los jueves. En la misma línea, el programa 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera. Esta edición se podrá ver el miércoles por la noche, día en el que los espectadores serán testigos de la unificación total de los concursantes.

El 'golpe bajo' de Tom Brusse

La organización de programa pidió a Tom Brusse que grabara un vídeo definiendo con una palabra a cada uno de sus compañeros. Cuando llegó a Olga Moreno eligió "decepción" para describirla.

Por otra parte, la mujer de Antonio David Flores le respondió con la misma moneda: "Egoísta", aunque intentó suavizar sus declaraciones. "Pero espero que solo sea aquí dentro", añadió.

La diseñadora es una de las grandes protagonistas de la edición, más allá de la repercusión de su familia se está ganando un espacio en a televisión por su papel dentro del concurso.

Aunque las sanguíneas discusiones que protagoniza con Brusse no son demasiado populares, como tampoco las numerosas trampas por las que Olga Moreno tuvo que ser sancionada.