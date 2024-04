Dabiz Muñoz, que ha sido proclamado por tercer año consecutivo como mejor chef del mundo, ha regresado a 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos sobre su faceta personal y también sobre Cristina Pedroche y la familia que han creado juntos.

Nada más empezar la entrevista, el chef lanzaba un dardo al presentador por la poca variedad de su alimentación: "¿Tú sabes por qué comes tan de mierda? Comes muy mal, lo sé. Hay tantas cosas que no te gustan porque de pequeño no comiste suficientes cosas".

Pablo Motos se justificó diciendo que no tenía idea de cocinar. Por eso Dabiz Muñoz quiso enseñarle y juntos se pusieron a elaborar en directo una receta de tortilla francesa con crema de chistorra. Uno de los ingredientes estrella durante la elaboración de la tortilla era una cuchara de nata.

Echarle nata a la tortilla francesa fue una decisión que chocó mucho al presentador y que cuestionó al descubrirlo. Pablo estaba bastante perdido en la cocina e iba varios pasos por detrás de Dabiz Muñoz. Además, con sus preguntas, retrasaba todavía más el cocinado. Una actitud que llevó al chef a pararle los pies. "¿Te quieres callar?", le espetó entre risas.