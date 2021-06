Olga Moreno cumple dos meses en Honduras. Su participación en el 'reality', Supervivientes 2021. En la isla de Cayo Cochinos ha permanecido aparentemente ajena a las repercusiones de la serie documental de Rocío Carrasco, pero la intervención de Sandra Pica en el concurso le ha dado la vuelta a la situación porque ha contado gravísimos secretos a los concursantes, en especial a la malagueña, a quien ha puesto al día de todo y, desde que conoce la situación, cambió su estrategia.

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

Olga Moreno "no tiene coño, no lo tiene"

Los supervivientes se han enfrentado a una prueba en la que debían averiguar cuáles eran los comentarios que habían dicho algunos de sus compañeros sobre ellos. Entre todos ha leído uno que ajeno al 'reality'.

«No tiene coño. No lo tiene», leía Olga Moreno extrañada mientras sus compañeros se reían. Tras el desconcierto de la concursante, el equipo de Supervivientes 2021 tomó la determinación se mostró satisfecho de incluirlo sabiendo que cuando volviera a España se enteraría de que fue Rocío Carrasco quien la enunció.

Rocío Carrasco: "No tiene lo que hay que tener"

El comentario es un corte del documental de Rocío Carrasco "Rocío, contar la verdad para seguir viva" cuando recordó el día que Olga Moreno, su hijo David Flores y ella coincidieron en los juzgados. que también estaba su hijo, David Flores. La malagueña aseguró durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que en aquel momento se acercó a ella y le preguntó: "¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?". Algo que desmintió por completo Rocío Carrasco. «No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener para después de haberse levantado decirme eso».

Rocío Carrasco la situación no fue exactamente así: "Me dijo ‘Ro no no no, tira tira tira’. Sabía que íbamos a tener un problema y gordo. El niño no me vio, ella no dejo que él me viera. Es cierto que tiró para adelante, es mentira que se levante y me diga ¿En serio que no vas a saludar a tu hijo? No tiene coño. No lo tiene, no tiene lo que tiene que tener para después de haberse levantado decirme eso".