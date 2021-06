Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Mientras tanto Olga Moreno, ausente y desde Honduras está más presente que nunca. En la última prueba de Supervivientes leyó una frase que se había dicho sobre ella: "No tiene coño", fue Rocío Carrasco quien la enunció, aunque ella todavía no lo sabe.

Rocío Flores está en el el centro de esta madeja de situaciones. En un principio sufría daños colaterales, pero pronto empezó a aprovechar sus espacios en televisión para pronunciarse al respecto y pasó de ser una afectada por el conflicto a un actor del conflicto.

Tanto Ana Rosa Quintana, que la fichó para el Programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno como Carlos Sobera, presentador de Supervivientes, han tenido que pararle los pies a Rocío Flores, afectada por crisis nerviosas que la llevaron a traspasar una línea inaceptable.

Carlos Sobera para los pies a Rocío Flores

El último 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes' estuvo marcado por un tenso momento que protagonizó Rocío Flores. La hija de Antonio David y defensora de Olga en plató, saltó contra el Maestro Joao después de que este criticara que la mujer de su padre le había dado una "puñaladita" a Lara. El vidente y defensor de Tom Brusse y la hija de Rocío Carrasco mostraron su incompatibilidad de caracteres en varias intervenciones.

Rocío Flores comenzó a indignarse: "Hostia, tío, de verdad. Estoy viendo otro concurso". Él le respondió: "Se ha visto que, como pueda, afila el cuchillo". "¿Estás viendo 'Supervivientes' o qué cojones estás viendo?", le espetó ella. Y alzó la voz: "Estoy cansada...". Joao le interrumpió: "¿De qué estás cansada? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? El dedito no", le dijo cuando ella empezó a señalarle.

Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) 15 de junio de 2021

"Para mí también sí que tiene que ver porque veo al final un acoso y derribo contra una persona que no se lo merece. Entonces podréis entender que llega un momento que estoy hasta las narices de aguantar lo inaguantable, ¿me entiendes? ¿es comprensible? Vale, gracias", comentó Rocío de muy malas maneras a Carlos Sobera; que le contestó: "Lo entiendo, pero para todas las cosas que uno quiere decir está el escenario adecuado y este no es el escenario adecuado".

Sobera se vio obligado a intervenir para frenar una situación que empezaba a salirse demasiado de tono. Luego el programa dio paso a la publicidad.

¿Qué pasó en publicidad?

Suso Álvarez cuenta qué paso entre RF y el director de la gala de #TierradeNadie10: “si llega a estar otro director, la echan de plató” y @maestro_joao le da la razón a Suso.” #VivaLaVida413 pic.twitter.com/7Tbf2143qV — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 19 de junio de 2021

El pasado sábado 19 de junio en el programa Viva la Vida, el propio Maestro Joao desveló lo que pasó en publicidad: "El único representante que entra es el de ella, el de nadie más. Hay una situación de favor absoluta. Ella estuvo diciendo: 'No lo voy a consentir'", explicó el vidente. Según él, "esta niña es una prepotente y tiene un problema. Deberían acoger a esa mujer y no dejarla a los pies de los caballos”.

A continuación Suso Álvarez contó que en un momento determinado "Rocío Flores se levanta muy mosqueada y va directa a la dirección, se desahoga con los directores. Llega a haber otro director y la echan del plató. Tuvieron que calmarla los propios directores", aseguraba el colaborador de ‘Viva la vida’.

Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco, no tardó en dar su opinión: “A mí me parece muy bien que todo el mundo tenga prontos, pero el pronto tiene que valer para todo el mundo. O justificamos los prontos de todo el mundo o el de nadie" A lo que añadió: “Te equivocas y te victimizas. Pues no. Te equivocas y aplicas”.