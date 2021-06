El pasado jueves 3 de junio en Honduras Lara Álvarez sancionó a Olga Moreno después de descubrirla intentando hacer trampas en la prueba de líder, un acto que sorprendió a sus seguidores no por los hechos sino por la decisión del programa.

Desde el inicio de Supervivientes 2021 la audiencia del programa acusa a la mujer de Antonio David Flores de tongo y de hacer trampas en las pruebas y acusa al la dirección del programa por facilitar a la concursante su experiencia en la isla porque es carne de cañón en este momento.

"Olga me dice dirección que has tocado y tienes que bajar", le conminaba la presentadora hasta en tres ocasiones, porque ella lo negaba y luchaba por mantenerse encima de la pirámide que finalmente dio la victoria a Lara Sajén.

La suerte, en cualquier caso, salvó a la malagueña en la Gala 9. Consiguió la inmunidad y, por lo tanto, no puede ser nominada. Las críticas al programa se suceden semanalmente en Twitter, que reaccionó con ironía:

NO ME PUEDO CREER QUE OLGA HAYA HECHO TRAMPAS Y EL PROGRAMA SE HAYA DADO CUENTA... #SVGala9 pic.twitter.com/CGjpfsGeyD — Happynur (@happynur8) 3 de junio de 2021

Por una vez le llaman la atención. A Olga por sus trampas #SVGala9 — Salseodelbueno (@Salseodelbueno3) 3 de junio de 2021

Que raro que no favorezcan a Olga#SVGala9 — Luuu🤍 (@Skairipa___) 3 de junio de 2021

Ostia menos mal, estaba agarrándose todo el tiempo#SVGala9#OlgafueradeSv



Que raro que Olga no haga trampas 🤔 — Iria (@Iriablancoo) 3 de junio de 2021

Las declaraciones de Olga Moreno

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

También se refirió a Rocío y David Flores: “es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.

Se confirman las filtraciones de Sandra Pica

La expulsión de Sylvia Pantoja y su consiguiente traslado a la Playa de los Desterrados confirman las filtraciones del exterior de Sandra Pica que "rompen" la estructura del programa. La concursante llegó a la playa de los desterrados donde se encontró con sus habitantes, fue entonces cuando exclamó: "¡Lola y Palito! ¡Siempre se habló de las dos!". A Jorge Javier Vázquez no le pasó desapercibido el detalle e intervino, ella confirmó que era un rumor muy extendido. "Lo tuvo que soltar un pajarito", dijo. Eso sí, Sylvia prometió que no le había escuchado nada a Sandra Pica.

Sandra Pica irrumpió por sorpresa en la decimocuarta edición de Supervivientes, y desde su llegada a Honduras no ha dejado títere con cabeza. La exconcursante de La Isla de las tentaciones acudió al programa para dar una sorpresa a su entonces pareja, pero nadie se esperaba su magnitud: después de que su novio, Tom Brusse, le hiciese una ruta por los lugares más bonitos de la zona, Pica rompió con él.

La visita prometía sembrar polémica dado que en la Isla del Pirata Morgan, Brusse convive con Melissa, la expareja junto a la que acudió a La Isla de las Tentaciones y a la que fue infiel con Sandra Pica. Al comienzo del reality parecía haber cierta complicidad y un acercamiento entre ellos, que que se acabó cuando entró en juego Pica, una situación muy desagradable para Melissa, que fue la primera en darle apoyo a su ex tras la ruptura. También fue la primera en acusarlos de "montajistas", una versión que apoyan sus allegados aunque la ahora expareja de Tom Brusse asegura estar enamorada de otra persona.

La participación de Sandra Pica, que en principio sería muy puntual, pero se prolongó en el tiempo por el juego que estaba dando. Tanto que en sus últimas actuaciones se ha sobrepasado y ha roto la estructura del programa. Tan graves fueron sus acciones que la cadena la ha sancionado.

En el plató el presentador ha confirmado la noticia: "Sabemos perfectamente quien ha sido. Ha sido Sandra Pica la que ha largado más de la cuenta y recibirá su castigo". La información que reveló supone dejar al descubierto uno de los misterios esenciales del 'reality show' y, por lo tanto, ha roto por completo la estrategia y las dinámicas Supervivientes 2021.

Sandra Pica ha negado la mayor pero todo lo ocurrido está registrado y la dirección ha decidido sancionarla por su grave comportamiento.