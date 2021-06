Jorge Javier Vázquez confesó sus intenciones de dejar la televisión el jueves 11 de julio durante el emotivo homenaje de Sálvame a Mila Ximénez.

"Yo pensé en dejarlo todo. Tengo que decir que estuve a punto de hacerlo. Llevaba meses mal, no tenía ilusión por nada de lo que hacía y en julio tenía pensado desaparecer de televisión”, confesaba el presentador.

Jorge Javier: "En julio tenía pensado desaparecer de televisión... El día que me despedí de Mila, me reconcilié con la vida. Me ha dado ganas de vivir" #EternaMila pic.twitter.com/eeyCgzcfHE — ᴛᴇʟᴇmagazine (@telemgzn) 24 de junio de 2021

"Mila me ha reconciliado con la vida. Me ha dado ganas de vivir, fíjate que curioso. Tengo unas ganas de vivir como hacía tiempo que no tenía. Todo lo que era oscuridad ahora es luminosidad. No sé lo que pasó en esa despedida pero me ha dado un empujón tremendo para continuar", relataba Jorge Javier a sus compañeros.

El presentador no asistió al funeral de Mila Ximénez y aclaró que él se despidió el martes de la semana pasada y pudo estar "acurrucado con ella y decirla adiós en la más estricta intimidad". Una despedida de su compañera y amiga que la ha dado un soplo de energía. "Yo llevo haciendo el duelo de Mila desde hace meses", aseguraba.