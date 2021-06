Olga Moreno sigue ganando popularidad en Supervivientes 2021, pero no por el cauce que cualquier concursante desearía. Después de traicionar a su gran apoyo, Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos que jugaron a favor de la mujer de Antonio David Flores vuelve a cargar contra otra concursante, su mejor amiga en Honduras.

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

Todo ocurrió durante la última prueba que enfrentaron los supervivientes, consistía averiguar cuáles eran los comentarios que habían dicho algunos de sus compañeros sobre ellos.

El mensaje que recibió OIga Moreno fue de una persona ajena al concurso, Rocío Carrasco: "No tiene coño. No lo tiene", leía extrañada mientras sus compañeros se reían. Tras el desconcierto de la concursante, el equipo de Supervivientes 2021 tomó la determinación se mostró satisfecho de incluirlo sabiendo que cuando volviera a España se enteraría de que fue Rocío Carrasco quien la enunció.

La traición de Olga Moreno a su mejor amiga

Cuando la mejor amiga de Olga Moreno en la isla, Lara Sajén , leyó el ataque que afeaba su conducta, lo que ella no esperaba es que hubiese salido de boca de su amiga Olga Moreno: "Prefiero tenerla de amiga que de enemiga", es lo que le dijo a Gianmarco cuando pensaba que no estaban siendo grabados.

Los concursantes se equivocaron, las cámaras sí los grabaron, aunque fuese desde la distancia. Cuando Lara Sajén descubrió la frase escrita, confesó afectada que le tocaba "la fibra". "Me duele porque dicen que es mi amigo por tenerme cerca y controlarme. Creo que la ha dicho Carlos Alba". Se equivoca.

La polémica reacción de Olga Moreno

La reacción de Olga Moreno ante una situación que se presuponía incómoda fue sonreír. No solo no confesó su autoría sino que animaba al supuesto enemigo de Lara Sajén a confesarse. "Ábrela, a mí me encantaría... Prefiere tenerte de amiga... ¡Qué fuerte!", decía con frialdad, a pesar de que era ella misma la que la había pronunciado. Lara Sajén no consiguió adivinar que su mayor aliada es, en realidad, su peor enemiga.