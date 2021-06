Olga Moreno recibió una inesperada llamada que provocó que se derrumbara en directo en la duodécima gala de Supervivientes 2021.

Fue la triunfadora de la noche del miércoles 23 de julio. Ganó el juego de recompensa que disputó al inicio del programa y pudo degustar una sabrosa y nutritiva cena, una vianda que cualquiera de los participantes desearía después de dos meses de lucha.

Olga Moreno anhelaba esa comida especialmente, dado que confesó hace semanas que las condiciones extremas que estaba viviendo hacían que aflorara su peor defecto: "Yo no suelo comer mucho, pero me falta mucho la comida, tengo muchísima hambre. Para mí ha sido horrible porque me cambia la actitud, pero bueno, aquí estamos".

Este no ha sido el único logro de la sevillana, que se ha convertido nuevamente en líder del grupo y encadena varias semanas consecutivas después de ganar a Melyssa Pinto en la prueba de la noria infernal. Un triunfo que le otorga la inmunidad una semana más y un poder extra: el de la nominación directa.

La sorpresa de Olga Moreno

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia comenzó a protagonizar más titulares decidió marcar perfil y concursar en el reality de máxima audiencia de su franja.

Se conviertió así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadenó tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión y dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

Esta semana la organización del concurso le tenía reservada una última sorpresa que se hizo esperar hasta el final de la gala, la imprevista llamada de su madre. La intervención emocionó a la superviviente:

"No llores porque entonces no me vas a escuchar”, pedía la madre de Olga Moreno al ver la reacción de su hija. "Sigue luchando en las pruebas, aguanta todo lo que puedas. Estamos orgullosos de ti”, exclamaba mientras la sevillana no era capaz de articular palabra.

"Estás haciendo un concurso, Olga… todo el mundo por la calle nos va diciendo ‘vaya hija’. Todos estamos orgullosos, los Flores y los Moreno", añadió aludiendo a la familia de su marido.

Olga Moreno aprovechó entonces la oportunidad de preguntarle por Lola, Rocío y David Flores. "Están muy bien todos. Yo estoy muy bien. Cuando vengas, lo celebraremos", le insistía la madre que, para terminar su mensaje de apoyo, recalcaba que está "haciendo las cosas muy bien".