Investigan a un conductor que chocó contra una marquesina, la destrozó y abandonó el lugar

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que en la madrugada del jueves chocó contra una marquesina en Bueu y abandonó el lugar de los hechos sin dar parte. El presunto responsable fue identificado poco después porque su automóvil estaba estacionado en la vía pública, a menos de un kilómetro del lugar y con evidentes daños en el frontal que resultaban compatibles con el accidente.

El suceso ocurrió en la intersección entre la carretera PO-551 y la EP-1306, que es el vial que comunica el lugar de A Portela con las aldeas de Meiro y Ermelo. La marquesina era una construcción de bloques situada en el margen izquierdo de la calzada (en sentido ascendente) y quedó completamente destrozada a causa del impacto.

La Policía Local de Bueu recibió el primer aviso y comunicó los hechos a la Guardia Civil de Tráfico, que se encargará de instruir el correspondiente atestado. La principal hipótesis es que el conductor venía circulando en dirección Cangas-Bueu y que al tomar el desvío hacia la aldea de Meiro pudo perder el control de su automóvil y chocó contra la marquesina. “Menos mal que fue a una hora en la que no pasaba nadie y que no había niños en la marquesina”, comentaban a media mañana algunos de los vecinos de la zona. Hasta el lugar se desplazaron también los Bombeiros do Morrazo, que se encargaron de vallar con cinta los restos de la parada de autobús.

El presunto responsable pudo ser identificado porque el coche estaba estacionado a apenas un kilómetro de distancia, a un lado de la carretera EP-1306. Desde la Guardia Civil apuntan que el conductor será investigado por presunta conducción negligente y por abandonar el lugar del accidente sin dar aviso a las autoridades.

