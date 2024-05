El Concello sigue adelante con sus “leiraparkings” y ya tiene en Liméns, Areacova, Menduiña y Francón

El gobierno local de Cangas continúa con el plan de apertura de “leiraparking” gratuitos en las zonas de playas para ayudar a regular la avalancha de tráfico, y la intención es que estén operativos en junio, tal y como señala la concejala de Obras, la socialista Iria Malvido, que ayer fue a visitar otra finca más, ofrecida por un vecino al Concello, en Vilanova, junta a la playa de Areabrava. La edil asegura que ya tienen cuatro fincas cedidas por particulares en Liméns, con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, en Areacova, en torno a los 2.000 y en Menduiña, en una franja de entre 3 y 4 metros de ancho, a lo largo del vial de subida desde la playa, en donde la previsión es que los coches estacionen en batería. A estas fincas, habría que sumar la de Francón, que siempre cede un propietario al Concello para su uso como estacionamiento.

Con respecto a la finca ofrecida ayer en Areabrava, en O Hío, la concejala asegura que tiene que valorarla bien porque, aunque reúne las condiciones de superficie y árboles que dan sombra, el acceso es muy malo. Está ubicada por detrás del restaurante Areabrava. Iria Malvido lamenta que a lo mejor tenga que quedar descartada. Con respecto al terreno planteado por los vecinos de Donón, junto a la carretera antes de llegar al núcleo, reconoce la dificultad de conocer quiénes son los propietarios para poder iniciar gestiones pronto.

Malvido asegura que una vez cedidas las fincas, el Concello procederá al desbroce y su señalización para poder abrirlas como “leiraparking” gratuitos.

Respecto a la polémica en torno a la apertura de estos “leiraparking” que se ha generado en O Hío, en donde más de estos aparcamientos hay de pago, la concejala asegura que lo único que plantearon en la reunión del pasado miércoles del gobierno con los ocho colectivos de O Hío ( (Vilanova, Pinténs, Iglesario, Donón, Viñó, Nerga, Liméns y Vilariño), fue el temor al efecto llamada de estos aparcamientos gratuitos, como así ya había trasladado el presidente de la Asociación de Liméns, José Figueroa, con respecto al que abrirá el Concello, de más de 2.000 metros en la zona.Pero no hubo una oposición de todos los colectivos a los aparcamientos, sólo por parte de Liméns y de Viñó, aunque desde estos colectivos aseguran que las otras asociaciones de Vilariño, Iglesario y Pinténs tampoco los apoyan y sólo Donón pidió uno.

Finca para aparcamiento que se ofrece al Concello en Areabrava. | // FDV / Cristina González

La concejala Iria Malvido no entiende las quejas desde Viñó cuando nunca se ha opuesto a los “leiraparking” que hay de pago y, por contra sí lo hace cuando se quieren abrir gratuitos. Se pregunta la concejala ¿qué interés hay en esto cuándo es la playa en donde más “leiraparking” hay? y añade que la situación del tráfico en Viñó no es tan caótica como se traslada.

La presidenta de Viñó, Esperanza Veiga, insiste en que salvo Donón, el resto de colectivos trasladaron que “poner leiraparking gratuitos dentro de las aldeas no lo veíamos”. Asegura que sí que apoyarían un parking disuasorio más alejado. De hecho, Iria Malvido planteó la posibilidad de un disuasorio junto al campo de fútbol de San Amaro, pero reconoció que el Concello no tiene capacidad económica para establecer una línea lanzadera de transporte público a las playas, como tampoco las competencias en esta materia. La concejala asegura que en el gobierno están convencidos de que este proyecto puede funcionar. El presidente de Liméns, José Figueroa, también se manifiesta en el mismo sentido que Esperanza Veiga y asegura que la concejala acudió a la reunión “sacando espadas” contra el que se opusiera y diciendo que sí o sí se abrirían los aparcamientos. Figueroa le trasladó el problema de la finca elegida en Liméns porque el acceso de los vehículos sería por un sendero de pies y que este tipo de aparcamientos a pie de playa no son disuasorios, sino que van a atraer a más gente: “Ya no teníamos por donde ir caminando, ni por medio de la carretera, como para que abran ahora este aparcamiento que es muy grande”.

Finca para "Leiraparking" en Areacova. / Fdv

En la reunión sí que quedó claro que sin haber el 100% de consenso vecinal, al menos, había que probar iniciativas, y si no funcionan revertir la situación, como el cambio de dirección en la carretera del Viñal, en Iglesario, que se modificará con sentido único descendente hacia Río Esteiro. “De no funcionar se revertirá la situación”, aseguraba una persona presente en la reunión. Reconoce que los aparcamientos deben probarse, pero siempre y cuando haya presencia de la Policía Local, que necesita seguridad jurídica para poder multar en el rural En este sentido, el Concello sigue trabajando en la firma del acuerdo anual con la Guardia Civil para que la Policía Local actúe en las playas. El arquitecto ya presentó el plano de vías urbanas y rurales y falta que Concello y Subdelegación del Gobierno se sienten para analizarlo y marcar la delimitación.

Por parte de la Asociación de Iglesario se trasladó al Concello la posibilidad de ampliar la carretera del Viñal y se dio conocimiento de un proyecto que había elaborado la Diputación en la época del alcalde José Enrique Sotelo que no se siguió cuando entró el gobierno del PSOE en el organismo provincial. La concejala Iria Malvido asegura que ellos también son partidarios de ampliar ese vial y que en una anterior reunión se había facilitado un listado de propietarios a los vecinos para buscar las cesiones “y sé que con algunos hablaron”.

