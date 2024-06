Moaña saca todos los colores de la diversidad

Las dos primeras mujeres que se casaron en Moaña en 2017, Begoña Moure y Vanessa Chapela, que lo hicieron además de la mano del alcalde de entonces, el popular José Fervenza, fueron quienes ayer protagonizaron el manifiesto de la VII Festa da Diversidade, que comenzó en la Praza do Concello y que hoy prosigue en el espacio de ocio de O Beque con una Gala drag, entre otra programación a lo largo de toda la jornada.

Una de las pancartas portada por alumnas de los institutos. / Gonzalo Núñez

Los actos, organizados por el Concello comenzaron con un desfile de una veintena de alumnos de los dos institutos de Moaña -A Paralaia y As Barxas- a favor del movimiento Lgtbiq+, que abarca a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers y cualquier otra minoría. Lo hicieron hasta la Praza do Concello portando dos pancartas que quedaron en llos jardines para los actos que vinieron después.. El coro del IES A Paralaia abrió el telón al manifiesto, que leyó Begoña Moure, junto a Vanessa Chapela, en el que hicieron un alegato al amor libre, compartieron orgullosas su historia, de cómo Moaña las acogió y elogiar esta fiesta que es ejemplo de que en esta villa pequeña hay espacios seguros para festejar la diversidad. Entre el público estaban 10 concejales del BNG y del PP.

Alumnado de los institutos con otra pancarta. / G.N.

“Temos o mérito de insistir en ser nós, en amar a quen queremos e polo tanto en ser quenes somos e non as persoas que outros queren que sexamos. Hoxe queremos ser a voz de todas as persoas, daquelas que non poden falar, daquelas que non teñen voz, daquelas que non son capaces de dar o paso necesario (por medo á sociedade)”, rezaba el manifiesto en el que reclamaron das visibilidad a la diversidad, pero advirtieron de que se vive un falso momento de tranquilidad: “Podemos festexar o noso Orgullo, podemos avanzar en políticas de igualdade para coa nosa sociedade, pero sigue aí a ameaza, sigue o odio e o paternalismo respecto á nosa condición sexual. Non estamos no medio da xente desta sociedade, somos parte desta sociedade. En pé de igualdade, cos mesmos dereitos e cos mesmos deberes. Se estamos aquí, é para alzar a voz polos dereitos da colectividade, estamos porque moitas outras precursoras defenderon o dereito a ser moito antes ca nós, estamos aquí recordando as agresións vividas polo noso colectivo durante a historia e para seguir o camiño andado”.

Actuación de Pompa&Boato en la Praza do Concello. / Fdv

El acto concluyó con un recital poético de Poma&Boato, que es Samuel Merino, acompañado por Fernán Permuy a la guitarra; y María Faltri, con la banda de niños de Tirán, interpretando el himno de la diversidad del que es autora.

La jornada de hoy en O Beque empezará a las 10:30 con ruta por el sendero de A Fraga, a las 12:30 hay sesión vermú con Las Antonias y a las 13:30 xantar popular y romería con Manta&Tupper.Tras la gala, hay la charla Facendo camiño, de deporte inclusivo; la presentación del libro infantil "Xe" de Lara Boubeta Bamio, otra charla sobre Chemsex, con Pablo Barrio, coordinador y psicólogo del centro comunitario Casa Ourense de Apoio Positivo; además de foliada con Meiramar, Solaina y Tromentelo, concierto de Fransy, Davide e Cibrán y acaba la jornada con más fiesta con More-Amore Djs.

