El Corpus de Bueu desafía al asfalto

Bueu celebró ayer el Corpus, una de sus citas más importantes del año –no en vano es Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2017–, con medio centenar de alfombras florales, animación musical y actos religiosos duplicados, con misa y procesión alrededor de la iglesia parroquial por la mañana, y adoración y procesión por las calles del centro por la tarde. Lo hizo en una jornada marcada por el buen tiempo, pero también por la predominancia del asfalto sobre los tapices, de los espacios vacíos sobre aquellos cubiertos por un manto vegetal.

Y es que en el mundo de las alfombras florales el tamaño importa, y aunque el número de diseños expuestos no difería en exceso del de otros años, sí se noto mucho más la falta de continuidad en el recorrido en calles como Pazos Fontenla, en el barrio de Banda do Río o incluso en Montero Ríos, donde solo había una solitaria alfombra, la del Museo Massó.

Un momento del paso de la procesión en Bueu. / Marta G. Brea

El centenario del Celta, el descubrimiento de un yacimiento romano en Italia, el deporte, el mundo del mar o los personajes de cómic fueron algunos de los motivos escogidos por los alfombristas, que en su mayoría apuraron la elaboración de los tapices para que ya estuvieran listos durante la mañana y pudiesen recibir a los vecinos y visitantes que se acercaron por Bueu. El día tuvo uno de sus primeros puntos de atención en la misa solemne de las 12 de la mañana, a la que siguió una procesión alrededor del templo parroquial, en lo que fue una de las novedades de este año. La imagen del Santísimo pisó un tapiz de 30 metros cuadrados a la salida de la iglesia con la imagen de una hostia partida, un cáliz y una espiga de trigo.

Una de las alfombras más llamativas, en Eduardo Vincenti. / Marta G. Brea

Más tarde, el interés se concentró en las calles del centro del municipio, especialmente en la peatonal de Eduardo Vincenti, prácticamente cubierta en la totalidad de su primer tramo por diez alfombras, algunas de ellas entre las que despertaron mayor interés. La más llamativa, sin duda, fue una inspirada en el descubrimiento de unos frisos de época romana en Italia. Sobre el suelo se reprodujeron, entre otras escenas, una batalla naval o el cuerno de la abundancia, además de la licencia creativa del escudo de Bueu con una corona en relieve y la utilización de flor fresca (clavel, margarita y paniculata) como elemento destacado.

El párroco de Bueu, José López, en un momento de la procesión. / Marta G. Brea

El tapiz escolar elaborado el sábado por los niños en base a las figuras del cartel de Marc Taeger compartía espacio con varios diseños florales –entre ellos la del Concello de Bueu–, con una de motivos marineros con una casa y una barca junto al mar, y con otra en la que se rendía homenaje al Celta y Luisa Villalta, la escritora protagonista del Día das Letras Galegas de este año.

Luisa Villalta también tuvo protagonismo en las alfombras de Bueu. / Marta G. Brea

En Banda do Río había una docena de diseños, la mayoría de pequeño formato, con mención especial a la alfombra del altar instalado en el cruce con Francisco Escáneo, no tanto por el diseño en sí, con la figura de una mujer, sino por los materiales utilizados, con conchas teñidas de dorado que no pasaban desapercibidas a las personas que paseaban por el lugar, y que creaban un efecto óptico con los rayos del sol. No faltaron tampoco las habituales referencias a animales, las alfombras de varios establecimientos de la zona o la de Os Galos.

Procesión matinal en torno a la iglesia parroquial de Bueu. / Fdv

Más allá de algún tapiz en Francisco Escáneo, un total de 21 se instalaron en Pazos Fontenla, si bien de forma bastante discontinua. Figuras geométricas, flores y animales convivían con alguna deportiva (la de Galaicas y una de voley playa), así como con otra de carácter ochentero, recordando tiempos pretéritos. En el tramo situado entre Alexandre Bóveda y Francisco Escáneo –cortado al tráfico únicamente en un carril– se pudo ver otra alfombra en relieve formando las olas y el cielo como base para colocar un cuadro sobre ellos.

La procesión de la tarde pasó por todos estos puntos para colocar el cierre a los actos religiosos y dar paso al fin de fiesta, en el que estaba prevista la actuación de la orquesta Los Españoles en la verbena que se iba a realizar en As Lagoas.

Cangas es más de altares que de alfombras

Cangas era una villa laboriosa a primera hora de la mañana. Jóvenes y no tanto se afanaban en instalar altares y colocar alfombras florales en las calles del casco vello.

El párroco de Cangas, en la procesión al paso de la alfombra ante la excolegiata. / Fdv

Se trabajaba en silencio, con compenetración y delicadeza. A las 06.00 horas comenzó la tarea y alrededor de las 12.00 ya estaba todo colocado: altares y alfombras.

Uno de los altares de Cangas, en la Praza do Sinal. / Fdv

Tardó más la alfombra que se elaboró delante de la excolegiata de Cangas. No era una cuestión de complejidad, sino de que tenía que estar preparada para la salida de la procesión, prevista para las 20.00 horas. Así que a las rosas, 300 en total, se fueron colocando mientras en el interior del templo se rezaba al Corpus. Con paciencia se ponía trigo y la hoja de parra se simulaba con la propia de la enredadera. La imagen representaba el Corpus y se empleó la sal blanca y la teñida para realizar el dibujo. Era la alfombra de San Vincente Paul.

En Eugenio Sequeiros estaban presentes las Hermandades de Semana Santa, que fueron madrugadoras: la de la Virgen de Los Dolores, la de San Pedro y la de la Misericordia. Cuentan que las alfombras en Corpus no tienen mucho arraigo. En este sentido, la Hermandad de los Dolores lleva desde el año 2016 haciendo una; para San Pedro, ayer fue el primer año y para la Misericordia es el segundo. Pero como comentaba una fiel seguidora del Corpus, “Cangas siempre fue más de altares que de alfombras”. Y lo cierto es que si las alfombras que adornaba las calles del casco vello eran muy lucidas, los altares eran impresionantes, tanto el de la calle Eduardo Vincenti, que es de San Vicente Paul, como el de la Asociación de Veciños del Casco Vello, que lo instaló en el Eirado do Sinal.

Tapiz floral realizado ante el cruceiro de O Hío. / Fdv

En los altares hay artesanía, trabajo, empeño; en las alfombras hay arte, efímero pero arte, como manifestaba ayer Margarita Outeiral, que fue la encargada de diseñar la alfombra que presidía la excolegiata de Cangas. Ella nos comentaba que se trabajó a 30 grados al sol para terminar

Alfombra en homenaje póstumo a Manuel Uxío en San Martiño. / Marta G. Brea

Para la procesión, que salió más tarde de las 20.00 horas, los hosteleros tuvieron que retirar las mesas y la sillas de las terrazas unos cuantos metros hacia atrás. Se pegaron a la balaustrada de Eugenio Sequeiros para que el párroco y los feligreses pudieran pasar con margen suficiente.

Momento en el que sale la procesión en San Martiño, en Moaña. / Marta G.Brea

En la parroquia de O Hío, en torno a su iglesia se instalaron alfombras de Corpus. Que también esta parroquia tiene fama de ser alfombrista y se trabaja con la humildad que requiere la fe.Y en la de San Martiño, en Moaña, se recordó en una alfombra a Manuel Uxío García, el investigador que tanto luchó por la historia de la parroquia, fallecido en noviembre pasado.Quince personas se encargaron de realizar los dos tapices, uno pequeño delante de la mesa y otro largo hasta el Cristo, en un trazado que recorrió la procesión.

