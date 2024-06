La alcaldesa exige a la Policía que dé cuenta de las denuncias y actuaciones de tráfico en playas

Parece que el conflicto entre Policía Local y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) va a más. El pasado fin de semana fue el primero con la obligación de los agentes municipales de cumplir la orden de servicio de la regidora local de cubrir la zona rural y ya hubo repercusiones. En un fin de semana que, por los datos de años anteriores, se podía haber llegado tranquilamente al centenar de multas, sólo fueron denunciados cuatro vehículos, según los propios datos que facilita el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que mantiene una patrulla en la zona rural. La alcaldesa recordó en una orden que hizo llegar a la Policía Local que la que firmó el jueves, de control y denuncia en playa, es de obligado cumplimiento y que se debe hacer parte de servicio diario de tarde (también en otros turnos si hubiese actuaciones) dando cuenta de denuncias y otras actuaciones de control o regulación de tráfico. Hay que señalar que la Policía Local tuvo trabajo de tarde el domingo en el casco urbano, como consecuencia de la festividad del Corpus, con una gran procesión por las calles de la villa. Por su parte, vecinos de O Hío no cesaban de llamar a la alcaldesa requiriendo la intervención de la Policía Local en un fin de semana de mucho calor y mucha gente en las playas.

Señal que indica que se están realizando trabajos de desbroce en Viñó. | // / fdv

Como en cualquier conflicto van apareciendo cosas que no habían saltado hasta ahora. Así, ve la luz un comunicado de los delegados sindicales de la Policía Local de Cangas en el que comunican “que a partir de la presentación del presente escrito se comunica que los miembros de la Policía Local de Cangas van a dejar de realizar las funciones que no tienen establecidas legalmente, ya que se están asumiendo competencias desde hace años que no son propias de los mismos”. Solicitan que si el Concello considera necesario que la Policía Local asuma estas competencias que no le corresponden, se lleve a cabo una negociación con los delegados sindicales donde se valoren dichas funciones realizadas por los miembros de la Policía Local de Cangas, utilizando el mismo criterio aplicado para el personal del Concello a los que se reconoció y valoró trabajos a mayores de los que corresponden.

Vehículos aparcados el fin de semana pasado en O Hío . / fdv

Está claro que los delegados sindicales de la Policía se refieren al conflicto que se inició en el mandato anterior en el que los administrativos solicitaban una compensación salarial por realizar trabajos de oficiales. La subida fue de 363 euros al mes. El citado escrito está firmado el 11 de abril de 2024. Por eso la alcadesa entiende que en este conflicto lo que subyace son cuestiones laborales, no legales

A mayores, desde la Policía Local de Cangas, que tiene intención de llevar el conflicto competencial a los tribunales de justicia mediante un contencioso, estudia ahora la posibilidad de acudir a la vía penal, por considerar que la regidora local está incurriendo en prevaricación, es decir, obligando a la Policía a realizar un trabajo que a sabiendas sabe que es ilegal. Pero esto no está claro para nadie. Hay un informe técnico del Concello que considera que el acuerdo firmado en 2016 entre Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Cangas, donde se repartían las carreteras en la zona rural durante los meses de verano está vigente todavía, como también lo entiende la Guardia Civil de Tráfico, que precisamente la semana pasada, ante una llamada de un particular por problemas de tráfico en una de las vías que tiene competencia la Policía Local, respondió que era una actuación que debía realizar el Concello, interpretando la vigencia del acuerdo.

La alcaldesa nacionalista de Cangas está convencida de que la Policía Local no va a hacer algo que no se estuviera haciendo ya desde hace años y que no se trata de ninguna función a mayores, no horas extras y que las que hace las cobran.

Dos patrullas, una permanente en la zona rural de Cangas a partir de mediados de junio

En estos momentos, la Policía Local mantiene una patrulla en cada turno, que para los vecinos de las parroquias de O Hío y Aldán es insuficiente, sobre todo los fines de semana en verano, que es cuando hay los problemas de tráfico. Durante el fin de semana por la tarde hubo que atender la Festa da Xuventude, los campeonatos de traineras y el Corpus. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, espera contar para mediados de mes con más efectivos, ya que se incorporarán seis auxiliares, que será cuando se pueda contar con dos patrullas y se pueda mandar una de ellas permanentemente por las tardes. Sin la actuación de la Policía Local es muy difícil controlar todo el tráfico que soportan las parroquias de O Hío y Aldán durante el verano, como quedó de manifiesto en el último pleno, donde todos los partidos políticos coincidían en la dificultad de un plan de tráfico. Por su parte, la edil socialista Iria Malvido manifestó que sigue adelante con el plan de conseguir la cesión de fincas para aparcamientos gratuitos en la zona rural.

