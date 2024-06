La Policía Local plantea un contencioso contra la orden de la alcaldesa de cubrir la zona rural

La orden de trabajo, que no decreto de la Alcaldía, que obliga a la Policía Local de Cangas a cubrir la zona rural, concretamente los accesos a playas, es considerada ilegal por parte de los sindicatos CSIF, CC.OO. y SPPM. Surge este duro enfrentamiento entre la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y la Policía Local en medio de un fin de semana de calor, con la previsión de mucha gente en las playas, como ya lo indicaba el tráfico que soportaba ayer durante toda la mañana la autovía de O Morrazo. Una jornada con la final de la Champions League en la que se preveían regresos menos escalonados y a horas más tempranas.

Coches que acceden a un leiraparking de la zona de O Hío. | // ALBA VILLAR / Juan Calvo

Los sindicatos consideran que se trata de una orden ilegal porque en la última Junta Local de Seguridad se acordó crear una comisión para el acuerdo firmado entre Concello y Jefatura Provincial de Tráfico que no se ha cumplido. Los sindicatos policiales pedirán judicialmente el acta de la Junta Local de Seguridad y se recurrirá en vía contencioso administrativo la orden firmada por la alcaldesa de Cangas, por entender que puede ser manifiestamente ilegal. Además se estudiará la posibilidad de trasladar a la Fiscalía los hechos, por si pudiera derivarse responsabilidad penal de la misma. Los sindicatos recuerdan que, en la actual situación, las multas corren el riesgo de ser recurridas y ganadas por los infractores, hecho que consideran “gravísimo” por las consecuencias no solo son económicas, sino también de la consiguiente merma de la autoridad policial, dejando en evidencia las decisiones de la autoridad municipal. Recuerdan que la Policía Local desea atender a todos los ciudadanos por igual siempre y cuando lo hagan en un marco legal que los ampare, recordando que una ley orgánica 2/86 define claramente las funciones de cada cuerpo de seguridad y en la última Junta Local de Seguridad quedó claro que el acuerdo anterior no estaba en vigor, ni se aprobó ninguno que permita a la Policía Local, a efectos de tráfico, actuar en la zona rural. Los sindicatos esperan que la alcaldesa recapacite, ya que los mayores perjudicados van a ser lo ciudadanos.

Precisamente en el último pleno, en el punto donde se debatió sobre un plan de tráfico para O Hío, todos los grupos coincidían en la dificultad de encontrar una solución, en que la orografía era la que era y hacía imposible posibilidades que en otros lugares resultan factibles. Mientras el grupo municipal del Partido Popular hizo hincapié en que no se hablaba con los vecinos de O Hío, el gobierno defendió lo contrario, pero que las soluciones que valen para unos no las quiere otros, como es el caso de algunas calles que se cambiaron de dirección o la construcción de aparcamientos gratuitos en fincas que ceden los vecinos. Para el gobierno local se hace imprescindible la presencia de la Policía Local en los accesos a las playas y en los cruces de O Hío y Aldán. Afirman que no es un problema de señalización, porque está todo señalizado, pero hay muchos conductores que los fines de semana se empeñan en saltarse a la torera esas señales. Así que el tripartito cangués solo tiene dos recetas para luchar contra el caos de tráfico los fines de semana en O Hío y Aldán (zonas de playa): el control policial y la prohibición de circular por determinadas vías cuando la policía comprueba que no caben más coches, como ya se hizo el año pasado.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, fue más lejos en su intervención en el pleno: “Non hai otras solucións. Non podemos impedir que os turistas cheguen aquí. Xa me gustaría a mín por una valla e impedilo, pero non podo, a lei no mo permite”. Un comentario que el edil del PP Pío Millán consideró, mientras esbozaba una sonrisa, que no debería figurar en el acta.

La regidora también quiere que se aclare donde sea la situación

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, afirma que adoptó la decisión porque se había comprometido con los vecinos a que hubiera Policía Local en la zona rural. El viernes era plenamente consciente de que los sindicatos podían acudir a los tribunales de justicia, pero también la regidora confía en ellos para que se aclare de una vez la situación que vive Cangas todos los veranos y que parece que es única en la provincia de Pontevedra. No obstante, con su decisión garantiza la presencia de la Policía Local en la zona rural, porque es una orden de obligado cumplimiento. La alcaldesa considera que detrás de este conflicto de competencia se esconde una demanda sindical de más dinero por patrullar en zona rural. Con respecto al convenio entre Concello de Cangas y Subdelegación del Gobierno, ambas partes parece tener claro que no se puede firmar porque es ilegal, ya que es la ley la que marca las competencias de uno y otro cuerpo en las carreteras. Y de un acuerdo, que es de lo que se hablaban, parece que no se sustenta por ninguna prarte esta fórmula.

