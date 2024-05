Alquilar o comprar una nave, alternativas para acoger los enseres de las naves de Ojea

“¿Qué pasará con los enseres y materiales que albergan las naves de Ojea cuando Costas las derribe, como está previsto a corto plazo?, ¿hay alguna alternativa prevista por el Concello?, ¿qué piensan hacer y cuánto va a costar?”, preguntan desde el PP de Cangas, que demanda al Gobierno tripartito que “no se abone a la improvisación, como hace siempre”, y gestione ya un espacio para no recurrir “a remiendos de última hora” o incluso la falta de soluciones viables, como sería el caso de la antigua fábrica de Massó, que “no está en condiciones” de dar servicio. En Ojea se almacena material de obras, señalización, vallas o las motos y bicicletas de la Policía Local, así como vehículos retirados de la calle e incluso los karts que se utilizan para educación vial y entretenimiento.

Parte del techo de una nave, derrumbado y apuntalado. / G. Núñez

El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), reconoce que desde el Concello no se han dado pasos efectivos para resolver esta situación inminente, y expone que solo existen dos alternativas: “a compra ou o aluguer dunha nave ou dun espazo axeitado”, aunque el mercado no está sobrado de ofertas de este tipo. En el parque empresarial de Castiñeiras no hay instalaciones en venta o alquiler, y los responsables municipales “sondean” otras zonas, como A Portela y A Madalena, aunque las expectativas son bajas. Otra traba sería el precio, pues el Concello trabaja con presupuesto prorrogado y con serias limitaciones para habilitar una partida económica suficiente con esa finalidad.

Los populares ya han mostrado en varias ocasiones su rechazo al derribo de naves en Ojea –el conjunto de las de “Córdoba” están excluidas–, y también quieren saber si desde el Ejecutivo cangués se han dado algunos pasos sobre el futuro inmediato de ese espacio conforme a lo acordado en el último Pleno de la Corporación. Piden concretar planes de actuación y cronograma de ejecución, que aún no están definidos.

Otra cuestión que preocupa y demanda el Partido Popular es la reapertura del tramo del paseo por la fachada marítima de Ojea, que lleva más de dos años cerrado por los peligros de derrumbe de las naves y obliga a los transeúntes a desviar el rumbo. Exigen que se apuntale y se habilite un perímetro de seguridad, comforme a criterios técnicos, para que esta zona del litoral urbano pueda estar ya operativa en la temporada estival.

