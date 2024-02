Cangas demolerá el tejado de las naves de Córdoba y el Estado, los espacios de las conserveras en Ojea

La solución final a las naves de Ojea se acerca. El Concello de Cangas encargó un proyecto de demolición de la cubierta de las denominadas naves de Córdoba, sitas en el lateral del recinto y cuyo estado obliga a interrumpir el paseo marítimo que recorre toda la playa de Rodeira y llega a la caseta de los marineros. La prioridad del gobierno es abrir el paseo, ahora cortado. Así que con la demolición de la cubierta se pretende que no haya riesgo para las muchas personas que realizan día a día el paseo. Ahora existe peligro, desde que hace dos años cayó el tejado de varias naves. Una vez se finalice ese trámite, se pasará al siguiente, que es solicitar la cesión de las naves a Costas del Estado, para poder ser utilizadas por el Concello, aunque están ya ocupadas por la administración local, al ser utilizadas como almacén. La iniciativa fue explicada ayer por la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, que mantuvo contactos estrechos con el jefe provincial de Costas, Miguel García. Para ser exactos, se trata de las naves del extremo norte, un conjunto industrial que data del año 1907, cuando se otorgaron a Manuel Ojea Torres y a Manuel Camaño Graña las concesiones.

Pero al tiempo que el Concello encarga un proyecto de demolición, el Ministerio de Transición Ecológica también prepara otro, pero para demoler el resto de las naves que quedan en la explanada de Ojea, que son las que estaban ocupadas antes de caducaran las concesiones, por las conserveras de Lago Paganini y Conservas Iglesias. Hace un año que el Ministerio de Transición Ecológica comunicó al Concello de Cangas su intención de derribar la naves, debido al mal estado de las mismas. Claro que en ese momento se refería a todas la naves y ahora solo a las que ocupaban las conserveras. Fue en su momento una demostración de fuerza después de que el gobierno local iniciara un expediente de orden de ejecución para que reparara las naves de Ojea y la imposición de multas coercitivas reiterables trimestralmente por el incumplimiento de la resolución de la Alcaldía, de fecha de 26 de septiembre de 2022. Es en las alegaciones que realiza el Ministerio de Transición Ecológica al Concello de Cangas cuando contesta que su intención de derribar todas. No se sabe cómo finalizó el citado expediente. La amenaza del derribo que exponía el ministerio como solución atemorizó al gobierno anterior. También señalaba el ministerio que el Concello no había solicitado cesión de las naves. Transición Ecológica señalaba que “a la vista de de mal estado de las instalaciones y de la falta de título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, procede la demolición de las mismas, a cuyos efectos la Dirección General de Costas y el Mar, a través del Servicios Provincial de Costas de Pontevedra, en aras de las competencias que tiene atribuidas, procederá a redactar el proyecto de demolición del conjunto de las naves de Ojea incluidas las que son objeto del presente expediente”. El Ministerio de Transición Ecológica dejó claro en su momento que no estaba por la labor de la desafectación, como solicitaba el Concello de Cangas.

La concejala socialista Iria Malvido tiene la intención de ponerse con el expediente de derribo de la cubierta de las mencionadas naves una vez finalice el intenso trabajo que hay ahora mismo en el Concello con los plazos para solicitar subvenciones. Asegura que el Ministerio de Transición Ecológica ya se puso con el proyecto de derribo de las conserveras.

Quedarán en pie y con la cubierta arreglada las de la zona norte

Las concesiones que tenían las conserveras caducaron por orden ministerial de 1 de septiembre de 2019, lo que daba opción a la legalización de las instalaciones en las que se mantuviese el uso para que la concesión fuese otorgada en su día. Ambas conserveras fueron objeto de un voraz incendio en el año 2011 y se vieron obligadas, principalmente la de Lago Paganini, a trasladarse de las naves de Ojea. El día 12 d febrero de 2016, el Concello de Cangas solicitó la desafectación de la parcela así como la parcela colindante, que contaba con una concesión administrativa otorgada al Concello de Cangas por orden ministerial del 14 de enero de 1981, con destino a relleno y ordenación para paseo marítimo. Dicha concesión, con una superficie de 20.341 metros cuadrados, se otorgó por un plazo de 30 años, que venció en 2011. Costas instó en varias ocasiones al Concello a que el Ayuntamiento cogiera las naves en concesión, algo que se pretende hacer ahora, como ya se dijo, con las de la parte norte.