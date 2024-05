O Correlingua prevé reunir hoxe en Bueu a preto de 1.500 escolares de todo O Morrazo

“Até acolá, galego xa”. Baixo este lema as rúas de Bueu encheránse hoxe con preto de 1.500 escolares de todo O Morrazo nunha nova edición do Correlingua, actividade organizada de xeito conxunto pola CIG Ensino, a Mesa pola Normalización Lingüística e aAsociación Psicopedagóxica Galega para a promoción do uso da lingua galega.

A cita será ás 10.30 horas na Praza Massó, onde os máis cativos poderán gozar dunha serie de obradoiros e actividades varias, mentres os rapaces de maior idade desfilarán xuntos nunha marcha polas rúas do centro de concello buenense. Deste xeito, a comitiva partirá desde a propia Praza Massó para tomar Montero Ríos, desviarse por Johán Carballeira e pasar despois por José María Estévez e Eduardo Vincenti antes do regreso ao punto de partida. Alí a actriz Isabel Risco exercerá como mestra de cerimonias, mentre un grupo de alumnos do IES Illa de Ons e do IES Johan Carballeira serán os encargados de dar lectura a un manifesto no que se expón a necesidade de coidar do idioma propio para evitar que esmoreza.

“Coidar unha lingua é como coidar unha árbore. É síntoma de intelixencia, respecto e responsabilidade. Apreciar o galego e interesarse por el só nos conecta con cousas boas”, subliña o manifesto, que asimesmo apunta que falar galego “é conservalo e transportalo ao futuro. Fainos mellores. Fainos persoas respectuosas e atentas”, e remata sentenciando que “nós, e ti tamén, temos o poder de levar o galego dende aquí até acolá”.

A partir das 12.30 o protagonismo recaerá no grupo A Gramola Gominola porá a ambientación musical mentres o Clube Corredoiras de Bueu fará unha sesión de xogos populares.

Tanto á chegada dos autobuses cos rapaces dos diferentes centros educativos (arredor das 9.45 horas) como á súa saída (en torno ás 13 horas), se cortará ao tráfico un tramo da rúa Montero Ríos.