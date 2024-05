Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

'Macroparkings' en Liméns y Viñó: ¿más coches en las playas de Cangas?

La solución que puso en marcha el gobierno local para rebajar la tensión del tráfico en la zona de playas y rebajar las quejas vecinales por los aparcamientos inadecuados encima de la propia vía o impidiendo salir a los residentes de sus casas, parece que no gusta a los colectivos vecinales de la parroquia de O Hío. La asociación de Liméns se mostró totalmente en contra de lo que denomina”marcoaparcamientos” por lo que denomina el efecto llamada que provocará caos en la salida de estos aparcamientos que en fincas particulares quiere crear el Concello de Cangas y que serán gratuitos. Este colectivo por mucho y el de Viñó, por poco. Porque su presidenta, Esperanza Veiga está preocupada por el gasto que supondrá para el Concello acondicionar las fincas, además de asegurar que estos parkings no tendría mucha capacidad, por lo que el problema continuaría, con gente aparcando en la carretera e invadiendo los caminos. Ella considera que no es bueno incentivar aparcamientos disuasorios en zona de playas, que tendría que situarse mucho más lejos para ser efectivos, incluso que el Concello cobrara. También habla de que no habrá Policía Local para multar ni funcionará la grúa. Ambas cosas garantizadas al término de la Junta Local de Seguridad.

Lee aquí la noticia al completo.