Unha xornada de libros e de festa nas rúas

Non faltaron actividades na comarca do Morrazo para celebrar o Día das Letras Galegas. Así, no adro de Darbo celebrouse a romería organizada por Peis d´hos con variedade de actuacións durante todo o día: Peter Punk e Brais das Hortas, charanga NBA e xogos populares, pandereteiras Cantigas e Agarimos, Airiños da Freba, Trío Tic Tac e Noname Dj´s amenizaron a xornada ata altas horas. E houbo pulpeira, churrasco, paella, comida vegana, barra con bebidas...

Contacontos na Romaría das Letras Galegas en Sanamedio. / G.N.

Tamén celebraron a Romaría das Letras no Sanamedio, en Beluso, que cambiou os actos previstos da mañá por un pasarrúas, e pola tarde houbo un contacontos musicado sobre Luísa Villalta a cargo de Polo Correo do Vento. Para hoxe, concerto de corais ás 20 horas no Centro Social do Mar, e concerto XX aniversario de Dakidarría, ás 22.30 en As Lagoas, dentro do programa +Música da Deputación de Pontevedra.

Actividade de "Serán das Letras" no alto da Praza da Abastos de Moaña. / Fdv

E en Domaio disfrutaron do festival das Letras Galegas organizado por Charaviscas no Centro Sociocultural Rosalía de Castro, con música, baile, teatro e a actuación da Airiños Jazz Band.

Proxección de "O corno" no alto da Praza de Abastos de Moaña. / Fdv

En Moaña tamén proxectouse “O Corno” e a última hora do xoves disfrutaron de “Serán das Letras” co os Gaiteiros de Moaña, Cantareiras Arco da Vella, Charaviscas, Solaina, Breogán, Salgharitas e Meiramar. Foi no alto da praza , en onde antes houbo Rechouchío con Cé Orquestra Pantasma.

Festival das Letras Galegas de Chraviscas en Domaio. / Gonzalo Núñez

Mentres, no “ecoespazo” de Agustín Bastón en Rodeira abriu con moita expectación a 9ª edición da Biblioteca das Madeiras do Mundo, que se pode visitar de luns a domingo ata o vindeiro 9 de xuño.

Actuación na Romaría de Peis d´Hos no atrio de Darbo. / G.N.

