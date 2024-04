Comuneros de Moaña propone romper con la Xunta por no limpiar el monte y vender barata la madera

La Xunta de Montes en Man Común de Moaña celebra el domingo 12 de mayo su asamblea general ordinaria con una propuesta sobre la mesa que puede cambiar de un plumazo el modelo de gestión del monte comunal en la parroquia. Y es que la directiva plantea poner fin al histórico convenio con la Consellería de Medio Rural para la gestión de la mayor parte del monte productivo. Las razones están en que los directivos del colectivo alertan de que la Xunta no esta cumpliendo con su parte del convenio al no mantener la limpieza adecuada en las 160 hectáreas que deben gestionar de las 300 de monte comunal. Además, también hay razones económicas para plantear una ruptura, al vender la Xunta la madera a precios más bajos que los propios comuneros cuando algún lote sale a subasta.

En cuanto al cumplimiento del convenio el presidente de los comuneros de Moaña, David Faria, lamenta que todos los años agentes forestales de la Xunta les preguntan las peticiones a la hora de mantener el monte ordenado pero considera que esta tarea es deficiente y no se suele cumplir con las necesidades en materia de desbroces y limpieza. Consideran que esto lleva a un descenso de la productividad de la superficie forestal y, lo peor de todo, a un riesgo mayor de incendios al no retirarse la maleza.

Una asamblea comunal de Moaña celebrada al aire libre. / GONZALO NÚÑEZ

En cuanto a los ingresos, advierten de que algunos lotes de madera retirada por la Xunta se venden a 15 euros o menos la tonelada mientras que los que gestiona directamente la comunidad de montes puede llegar a los 40 euros por tonelada.

La mayor parte del monte productivo conveniado con Medio Rural se ubica entre el mirador de A Fraga y la Cruz da Maceira. Pueden retirar y vender tanto eucalipto como pino. Si la madera pertenece a una masa forestal persistente, que ya existía antes de la firma del convenio, la totalidad de los ingresos por la venta se destinará a los comuneros. Si se trata de una superficie replantada por la propia Xunta, el 30% de cada venta es para la Administración.

La directiva alerta del riesgo de incendios en el área conveniada

Además de considerar que Medio Rural “nos tiene olvidados” en sus tareas de mantenimiento, desde la Xunta de Montes moañesa también lamentan que se lleven la biomasa sin que esto reporte ningún beneficio a la asociación.

La obtención de ingresos con la venta de madera es esencial para los comuneros de Moaña, pues a diferencia de lo que ocurre con sus colegas de Meira y de Domaio, que tienen más superficie forestal, en Moaña no cuentan con ingresos por otras vías como los alquileres a empresas ubicadas en monte comunal o a compañías de telecomunicaciones por repetidores de antenas. Meira gestiona, desde hace años, una nueva vía de ingresos gracias a la cría de cabras y la venta de su carne.

Salarios

El único ingreso que pueden diversificar a corto plazo es la instalación prevista de un quiosco de bebidas y bocadillos en el mirador de A Fraga.

La asamblea de los comuneros, que será el 12 de mayo a las 10.00 horas en el local social de A Tioura, incluirá otros asuntos en el orden del día como la actualización del salario de los trabajadores, la explicación de las talas a realizar en el 2024, la lectura del balance económico del ejercicio 2024 y de los presupuestos para este año o las cesiones y permutas. También se intentará cubrir la vacante en la directiva que sufre en estos momentos el barrio de Ameixoada.

La entrada en el mercado libre de derechos de CO2, a debate

Uno de los asuntos que más está dando que hablar en las asambleas de comuneros de O Morrazo es el de la entrada o no en el mercado libre de derechos de emisión de CO2. En Moaña este asunto se debatirá en el pleno del próximo 12 de mayo. La entidad no puede entrar en el mercado regulado por el Ministerio de Transición Ecológica al no cumplir requisitos tan peregrinos como el hecho de haber sufrido un incendio forestal recientemente o de reforestar terrenos agrícolas. La opción para obtener ingresos sería entrar en el mercado libre y que empresas que superan las emisiones permitidas alquilen hectáreas de monte comunal en las que los comuneros, a cambio, no podrán acometer talas durante el tiempo de duración de los contratos, que suelen renovarse año a año. Las comunidades de todo O Morrazo están en contacto con Airco2 que se encarga de asesorar a las empresas para medir, reducir y compensar su huella de carbono y a los propietarios del monte gallego para que obtengan un beneficio por los árboles de sus zonas que ayudan a absorber ese CO2 contaminante

