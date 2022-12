El GDR desarrolla un proyecto piloto para que las comunidades de montes “vendan” su carbono

Con más de 40.000 hectáreas de superficie forestal, el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de Pontevedra-O Morrazo está desarrollando un proyecto piloto, dentro de la nueva estrategia de subvenciones europeas del Leader para el período 2023-2027, en el que explora las posibilidades del monte como “secuestrador” de carbono y los beneficios que las comunidades que los gestionan pueden obtener por su “venta” en el mercado no regulado de CO2 a las empresas que contaminan y que contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global del planeta. La venta de CO2 ya no es algo ceñido al mercado regulado de las grandes empresas contaminantes, que se reguló en España en 2005; ya que la Xunta está dando los primeros pasos para regular un mercado de carbono propio y desde el GDR quieren explorar esas posibilidades de ingresos para las comunidades de montes con empresas que quieran eliminar su huella de carbono para mejorar su reputación.

Ya hay comunidades de montes en O Morrazo que están en contacto con alguna empresa, como la pontevedresa Airco2 que se encarga de asesorar a las empresas para medir, reducir y compensar su huella de carbono y a los propietarios del monte gallego para que obtengan un beneficio por los árboles de sus zonas que ayudan a absorber ese CO2 contaminante. Los comuneros de Domaio tienen prevista una reunión la próxima semana; y los de Meira están estudiando poder obtener ingresos por las 12 hectáreas que ardieron el verano pasado y que se van a reforestar en las próximas semanas. Aunque a nivel general, el mercado de carbono es el gran desconocido para las comunidades de montes.

Sin ingresos por el carbono

Según Airco2, en Galicia hay 680.000 dueños de terrenos forestales que no perciben ningún ingreso por estos activos y que podrían generar unos 150 millones de euros al año.

La superficie forestal que forma el GDR Pontevedra-Morrazo está integrado por 220 montes clasificados de 14 municipios. Según los últimos datos de los que disponen, en Bueu hay cinco montes clasificados con una superficie de 227,4 hectáreas; en Cangas otros 5, con 834,5 hectáreas; en Moaña figuran tres con 1.541 hectáreas; en Vilaboa hay 6 montes clasificados con 1.197 hectáreas y en Marín, 5 con una superficie de 1.123 hectáreas. Las otras superficies está en barro, con 8 montes y 1.492 hectáreas; Campo Lameiro, con 31 y 3.866; Cotobade, con 17 y 8.242 de superficie; A Lama, con 10 y 8.009 hectáreas; Poio, con 6 y 1.319 hectáreas; Ponte Caldelas, con 4.316 hectáreas en 36 montes; 3.307 en 32 montes de Pontevedra; 39 en Cerdedo con una superficie de 4.559 hectáreas y Soutomaior, con 17 y 1.160 hectáreas.

En el mercado regulado las empresas que contaminan -siguiendo esa filosofía de quien más contamina más paga- compran unos derechos de emisión de carbono -lo que producen los bosques en los montes-por cada tonelada de CO2 que sueltan a la atmósfera. El precio de esos derechos se disparó en el año 2021, cuando la media era de 53,55 euros la tonelada, para subir a 83,02 en 2022. Este mercado está regulado en España desde 2005 para reducir las emisiones contaminantes en los sectores industriales y de generación eléctrica y afecta a 1.100 instalaciones y un 45% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Empresas de Pontevedra en el registro

En esa relación de empresas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión en España figuran 50 en Galicia, de las cuales 34 están en A Coruña; 7 en Lugo; 5 en Pontevedra (Ence, Cerámica del Miño en Salvaterra; Refractarios Campo, en Sanxenxo; Foresa en Caldas y PSA en Vigo).

Por el momento es pronto para hablar de cifras económicas en las comunidades de montes, señalan en el GDR de la comarca POntevedra-Morrazo, ya que están trabajando en la puesta en marcha de ese proyecto piloto con el que poder dar soporte técnico a las comunidades para desarrollar esta potencialdiad de absorción del CO2. Señalan que los condicionantes actuales del mercado son muy restrictivos, ya que obligan a que la compensación se haga con montes que han sufrido incendios y los hipotecan durante un plazo de 30 años. de ahí que se esté a la espera de los pasos que vaya dando la Xunta para regular el otro mercado no regulado.

En unas recientes jornadas en Lugo sobre “O quebracabezas do mercado de carbono e o sector forestal”, el director de la Axencia Galega de Industria Forestal (Xera), Jacobo Aboal, manifestó que se iba a proteger a las comunidades de montes para asegurar que el pago por el carbono sea justo.

Concentración en Moaña contra las macroeólicas

Los montes estarán hoy en la mirada de muchos. Moaña acoge una de las 18 concentraciones simultáneas que la Coordinadora Eólica Galega así non” celebra en Galicia, en el Día de las Montañas y en contra de los macro-proyectos eólicos. La protesta en Moaña está prevista a las 12:30 en la Praza do Concello y está organizada por la Plataforma do Morrazo desde la que señalan que “todos estamos a favor de la transición energética, pero nunca bajo un modelo especulativo de macro-eléctricas, concebido solo para favorecer a las oligarquías convirtiendo a O Morrazo y a Galicia en un territorio de sacrificio para exportar energía barata a Madrid y Centro Europa”.. Desde la Plataforma señalan que trabajarán por la pola eliminación en el Plan Sectorial de la Xunta del Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo con 4.362 hectáreas de la superficie con vértices en A Esculca de Salcedo, la Capela de San Cosme, A Portela en Coiro y la ladera del Monte Gagán hacia San Adrián de Cobres. En 2021 hubo intentos de desarrollar proyectos por parte de ACS y Aritel y 10 años antes, Enel Green presentó uno para Domaio.