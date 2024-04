Tormentas y Calmas, de Lara Palma.

Es el nombre de la exposición y de la autora de esta artista argentina que muestra su obra en e espacio denominado “Vivir nunha curva”, en Porta do Sol, en Meira. En esta ocasión utiliza las tintas, el lápiz y las acuarelas para expresarse en sus dibujos.

La poda que no se hizo y fue un éxito

Vaya por delante que no siempre es mejor una imagen que mil palabras y que cuando la tengamos la ofreceremos. Pero ahora nos toca decir que fue un acierto lo de no podar los árboles de la Alameda Vella de Cangas, ni los que están situados al borde de Eugenio Sequeiros; esos falsos plataneros que hace años que se quejaban del trato recibido, y a su edad. Recuperarlos fue fácil. Bastó con no podarlos y ahora resurgen briosos para ejercer una de sus funciones, que es la de dar sombra. Con el tiempo se recuperará aquella imagen de hace muchos años cuando los falsos plataneros de la Alameda Vella se entrelazaban y formaban un techo de ramas incomparable. Así que decisión acertada.

El radar de Moaña, la política y la necesidad

¿Qué quieren que les diga, no se si será rentable políticamente masacrar a multas de radar a los moañeses o foráneos que se acerquen a la villa? Que a poco más de 30 kilómetros/hora se coge a cualquiera. Claro que entre tantos incautos siempre cae alguno que lo merece, como el que circulaba a más de 100 kilómetros/hora por el casco urbano. Pero claro, pocos recursos más dejan a los concellos, apretados por todos lados.