Los concellos cuestionan incrementar su aportación a la Mancomunidad de O Morrazo

El incremento de la aportación de los concellos a la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo estuvo ayer sobre la mesa en la junta de gobierno de este órgano supramunicipal. Pero aunque se antoja necesaria para la supervivencia no se está por la labor y hubo quien lo adelantó ya claramente. Fue el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que no está dispuesto a que de los presupuestos municipales de su concello salga más dinero para la Mancomunidad de O Morrazo. Moaña y Cangas se lo pensarán, harán números, esperarán al nuevo estudio. Porque sí, se va a contratar un nuevo estudio, porque el que se realizó no satisfizo la curiosidad de los que mandan. No querían solo un estudio que dijera cuál era la mejor fórmula para gestionar el servicio de recogida de la basura: la pública o la privada, sino el coste del mismo y cómo acabar con el déficit. De hecho, tan es así que no valió el informe anterior, que la intención de la junta de gobierno de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo es no pagarlo. Otra cosa será lo que al final se haga.

A esta reunión celebrada en la planta de A Portela se presentó el informe de la gerencia. El objetivo era analizar la propuesta de sostenibilidad que presenta Urbaser, concesionaria del servicio actualmente, mientras que no se licite el nuevo contrato, el conocido como contrato puente, mientras no se decida qué tipo de gestión tendrá.

Según los datos que presenta Urbaser, el coste estimado de personal es de 1.612.739,67 euros y se estima una subida salarial de y de otros conceptos que incrementará el coste en un 4%. La subida del coste de persona supondría un 14.82% respecto al del ejercicio anterior. No obstante, hay que señalar que la parte de personal corresponde exclusivamente a la empresa.

En cuanto a la contenerización, la empresa estima que es urgente la adquisición de 300 contenedores de residuos sólidos urbanos de carga trasera de 800 litros, lo que supone un gasto de 44.080 euros más IVA. En el informe se aseguraba que esta partida estaba en proceso de suministración y que se esperaba para antes de Semana Santa. También se considera necesaria la compra de 30 contenedores de 3.200 litros de carta lateral, por un importe de 30.000 euros más IVA.

Urbaser también hace mención a la necesidad urgente de volver a asfaltar el complejo ambiental, el alquiler urgente de dos recolectores de carga lateral. El coste estimado es de 4.200 euros al mes/recolector más IVA, lo que supone 66.000 más IVA al año. La reparación de portacontenedores de planta (45.000 euros); mantenimiento y materiales de sustitución, 11.000 euros más IVA.

En el año 2023 se redujo un 4,52% las toneladas enviadas al vertedero y Urbaser señala que tras realizar un análisis completo de la totalidad de los residuos gestionados durante el año 2023, se desprende que el reciclaje total fue en torno al 20%, tres puntos más que el año anterior. Señala que “a pesar de ser datos positivos, estos quedan lejos del objetivo fijado para los residuos municipales, en el año 2025 se debe reciclar por lo menos el 55% de los residuos totales. Por eso es importante seguir planificando estrategias de economía circular y programas de prevención que ayuden a recuperar materiales valorizables y así lograr las cotas de reciclaje y reducción de residuos marcas en las directivas comunitarias”.

Un nuevo estudio que analice la futura gestión y la rentabilidad del servicio actual

El nuevo estudio que contrata la Mancomunidad de O Morrazo tiene como objetivo en una primera fase analizar las novedades legislativas de interés de cara a la prestación del nuevo servicio y conocer la realidad del servicio prestado en la actualidad. Así, se realizará un completo informe sobre la producción de residuos en la mancomunidad, un histórico para cada una de las fracciones resto, envases ligeros, papel cartón y vidrio; análisis de las relaciones laborales, análisis de los medios materiales, de los gastos e instalaciones. Se considera que esta fase se podría ejecutar en un plazo aproximado de 6 semanas tras la recepción de toda la documentación solicitada por el equipo de trabajo y consellevaria unos honorarios de 10.900 euros. En la segunda fase se analizará la dimensión y el estudio de alternativas de gestión para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Se analizarán los modelos de gestión, el plazo inicial del contrato, la previsión de ingresos, las amortizaciones derivadas de las necesidades de inversión, la tasa interna de rentabilidad o retorno estimada, el plazo para amortizar las inversiones necesarias con un razonable retorno sobre el capital invertido e impuestos. El coste de esta fase supondrá 13.700 euros. La tercera fase está relacionada con la asistencia durante la licitación del servicio, que incluirán la redacción del pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, la propuesta de criterios de valoración, la redacción de la memoria justificativa del contrato y la asistencia durante la fase de presentación de ofertas. Estos trabajos se presupuestan en 14.200 euros.

