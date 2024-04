El PP de Cangas critica que el tripartito usa dos varas de medir distintas para Portos y Costas

El PP de Cangas contrapone la “diligencia” de Portos de Galicia frente al “pasotismo” de Costas del Estado a la hora de asumir sus responsabilidades en Cangas y acusa al Gobierno tripartito de usar dos varas de medir distintas en función del color político de cada Administración. Así, los responsables municipales “sobreactúan y tratan de generar un alarmismo infundado” por el estado de la pasarela de madera de Aldán, mientras silencian la “calamitosa situación” del paseo marítimo en Ojea, que lleva varios años vallado en el tramo frente al propio consistorio.

“Debería caerles la cara de vergüenza. Poco podemos esperar de un gobierno victimista y que no sabe hacer otra cosa que sacarse fotos en lugar de trabajar”, arremeten los populares, y recuerdan que el Ejecutivo local, liderado por el BNG, ni pide informes a sus técnicos ni cumple los acuerdos plenarios que adopta la Corporación para abrirle expedientes sancionadores a Costas por no garantizar la seguridad de las edificaciones de Ojea, optando por un “silencio clamoroso y cómplice para no molestar a una administración amiga”. Por el contrario, adoptan una “decisión discrecional” con respecto al paseo de madera de Aldán, donde Portos de Galicia “actuó con diligencia”, revisando la estructura y garantizando su seguridad.

El Partido Popular anuncia que va a registrar varias preguntas sobre estos asuntos y que pedirá informes “elaborados por técnicos y no por amiguetes” que avalen el proceder del Gobierno tripartito que preside la nacionalista Araceli Gestido.

