El gobierno se aparta de la Femp para sacar a concurso el contrato de energía eléctrica

El gobierno municipal de Cangas tiene la intención de incluir en los presupuestos para 2024 todos los contratos. Hay todavía determinados servicios que se pagaban mediante factura sin que mediara ningún tipo de contrato. La concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG) tomó esta iniciativa tras consultar con los técnicos y es en estos momentos en lo que trabaja. En este sentido, Xiana Abal afirma que la intención del Concello de Cangas es sacar a concurso el contrato de energía eléctrica, apartándose de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que como manifestó ayer, también, la alcaldesa, ofrece precios poco atractivo. Son muchos los concellos que se están apartando del convenio de la Femp precisamente porque los precios son más altos que los que ofrece el mercado normal. Respecto a los contratos, Xiana Abal afirma que no se pueden mantener servicios sin contrato, como venía sucediendo en muchos casos. Es un cambio drástico de proceder que va a ayudar a que no se repitan las facturas impagadas. De hecho, uno de los contratos que saldrá a licitación es el de mantenimiento de las calderas del Concello. Este trabajo se realizaba mediante presentación de facturas. Hay que recordar que el propietario de la empresa que realizaba esta labor a punto estuvo de no cobrar, porque en primera instancia el PP se negó a ello en el pleno, aunque en el siguiente se abstuvo en la votación. La concejal de AV, Victoria Portas, siguió votando no.

También va a salir a contratación el mantenimiento de los ascensores, que finalizó en 2023,; el de mantenimiento de ascensores el de prevención de riesgos laborales, que había caducado en 2019, el de control de ruidos, el de control de plagas y en de control de la legionella.

Estos últimos contratos merecen un comentario aparte. El gobierno municipal considera que debe sacar ambos por separado, que la legionella es algo que es obligatorio controlar en colegios y edificios públicos, por lo que de be tener unas características especiales. El problema ahora mismo es el alto coste. De momento, las ofertas están en 25.000 euros para arriba. En el contrato de prevención de plagas se incluye la desratización y desinsectación. En este contrato podría incluirse el control del mosquito tigre, que el Concello de Cangas lo haría de forma voluntaria.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) señala que el contrato de control de ruidos, donde se incluirá la inspección de la seguridad en los establecimientos de ocio, marcha por buen camino y que muy pronto salió a licitación. Está ya hecho el pliego técnico y solo falta el administrativo. El gobierno aprobó ya la apertura del procedimiento.

Pendientes del plan de pagos de los intereses de Promalar

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, está pendiente de también de que los tribunales de justicia aprueben el plan de pagos presentado para hacer frente a lo que resta por pagar a la concursal de Promalar. El gobierno hizo efectivo el pago de los dos millones de la deuda, en la que no se incluían intereses. La cantidad de 2 millones la hizo efectiva mediante remanentes de tesorería. Falta por pagar 1.430.000 euros de intereses. También tiene la intención el Concello de incluir en los nuevos presupuestos no solo esta sentencia, sino también la que reclaman los tribunales y que hace mención a 250.000 euros que se adeudan a la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. El Concello ya presentó ante los tribunales de justicia el plan de pago de intereses de Promalar, pero está pendiente de saber si es aceptado.

