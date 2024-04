Antonio Graña reivindica más reconocimiento para Félix Soage

El investigador en la historia de Cangas, Antonio Graña, recuerda al que fue filántropo de la localidad, José Félix Soage, cuando se cumplen 100 años de su fallecimiento (Cangas, 4 de abril de 1845-Argentina, 8 de abril de 1924) . La alameda histórica lleva el nombre de este emigrante que dejó importantes legados en la villa, como el edificio de la plaza de abastos.

Graña asegura que con todo “a súa figura non está recoñecida como debese, a súa achegada foi clave para que Cangas saise dun prolongado letargo, producto dunha mala situación económica. Ben o sabía Amalia González Bermúdez dona de Eugenio Sequeiros, que no 1900, dicía sobre él: “Foi o instrumento providencial para escorrentar a nosa zozobra”. Graña vuelve a denunciar el mal estado de la plaza de abastos que presenta na súa fachada, entre outras cousas, “e non é a primeira vez que se denuncia”, que como consecuencia de antigas ancoraxes de ferro da suxección do vello cableado, están estourando a pedra. Pasa o mesmo cos restos de antigas bisagras dun anterior portalón da entrada principal. Como elemento antiestético: temos un cable de teléfono que percorre en zigzag o arco da sobreporta do principal acceso da edificación. Non fai moito tempo elaborouse un orzamento, coa intención de enmendar estas visibles consecuencias, pero todo segue igual. O patrimonio, ese gran esquecido”.

Suscríbete para seguir leyendo