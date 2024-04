La historia del ciclista rescatado en la A Madalena

A. L. N., el ciclista que el pasado 6 de marzo sufrió un accidente cuando circulaba en su bicicleta de montaña por la sierra de A Madalena y fue rescatado y trasladado a un hospital de Vigo de forma urgente temiéndose por su vida, remitió al Concello de Cangas una carta de agradecimiento. En ella quiere poner en valor la labor de todos aquellos servicios que participaron en su rescate, desde la Policía Local, Protección Civil y Bomberos hasta la familia que lo encontró tirado en el monte cuando paseaba por la zona a las 19.00 horas, en una zona alejada y poco transitada.

El accidentado comenta que la sierra de A Madalena es un lugar que conoce y por el que realiza numerosas rutas. En concreto, ese día había subido hasta las antenas y fue en el descenso cuando sufrió la caída. “A partir de ese momento no recuerdo absolutamente nada”, manifiesta en su misiva.

Apunta este ciclista aficionado que “mi intención es poner en valor y agradecer enormemente la labor de los servicios de emergencias que me atendieron. En especial la de los agentes de la Policía Local de Cangas, Geno y Chema, quienes fueron los primeros en llegar, me abrigaron con sus propias chaquetas, me apartaron la lengua y me giraron para ponerme en posición de seguridad, movimiento clave que evitó que me atragantase con mi propio vómito. Estoy convencido que en esta maniobra evitaron que me ahogase y permitieron que ahora esté escribiendo esta carta”.

Afirma que es consciente de que su rescate fue una labor difícil, debido a la distancia respecto a las carreteras asfaltadas, por el estado impracticable de los caminos de tierra del monte que dan acceso al lugar y la dificultad para transitar por ellos. También reconoce que la hora a la que tuvo lugar en la accidente aún de noche_ tampoco ayudó demasiado. Con todo, el operativo que se puso en marcha fue capaz de trasladarlo al hospital, algo que el ciclista reconoce que no debió ser fácil.

Este vecino de Cangas quiere destacar la actuación de los sanitarios y otros agentes que intervinieron, como Protección Civil y Bomberos, de los que desconoce sus nombres pero a los que agradece inmensamente su labor.

Pero, sobre todo, menciona y tiene emotivas palabras para la familia que lo encontró tirado en el monte. “Un lugar muy especial para mi ocupan desde ese día tres personas que me encontraron y avisaron a las autoridades. Un matrimonio y su hija salieron a pasear a su perro y, de casualidad, me vieron a lo lejos en el camino. Yo me encontraba semiconsciente y tirado en el suelo. Se trata de un lugar muy poco transitado en esa época del año, por lo que si no llega a ser por ellos sería muy complicado o imposible que me pudiesen encontrar en un tiempo razonable, sobre todo antes de que el frío que se avecinaba me hiciese totalmente vulnerable. Como me siento en deuda con toda esta gente, quiero insistir en agradecer la actitud de este matrimonio y su hija, que me auxiliaron y llamaron a los servicios de emergencia a unas horas ya tardías y tuvieron una importante labor de acompañamiento hasta que me trasladaron al hospital. Por supuesto también en la actitud absolutamente profesional e impecable de los primeros agentes de la Policía Local que llegaron al lugar, que hicieron exactamente lo que debían, y en tiempo récord. Además, también agradezco especialmente la actitud de otros agentes de Protección Civil, bomberos y sanitarios. A todos ellos les debo mucho y les deseo todo lo mejor. Fueron clave par que esta historia, termine, contra todo pronóstico, totalmente bien. GRACIAS”.

Por esas fechas, el mundo del ciclismo de todo O Morrazo en particular y todos los vecinos en general estuvieron pendientes de este A.L.N. Habían seguido su tragedia por FARO y eran muchas las llamadas que llegaron a esta redacción preguntando no solo de quién se trataba, sino si sabíamos cómo se encontraba, si había recuperado la consciencia. Encontramos en el presidente del Club Ciclista Bike ou no Vai, Ernesto Rueda, una gran ayuda.Fue él quien se ocupó de desmentir comentarios fatalistas que salían en las redes y de mantenernos informaos sobre la realidad de la salud de A.L.N.

