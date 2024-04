Los presupuestos, con 5,2 millones para el personal, pasan la criba de los trabajadores

El concejal delegado de Personal de Moaña, Xosé Xoán Melón, presentó al comité de empresa, delegados de funcionarios y sindicatos la propuesta de presupuestos municipales para 2024, que va a aprobación a pleno el día 25 de este mes, y en lo tocante a la partida de personal. El concejal asegura que la partida se eleva a 5.269.026 euros, lo que representa el 39,79% del total de la cuantía económica, que se cifra en 13.243.692 euros.

Melón asegura que se incluye un incremento salarial del 2%, tal y como recoge el acuerdo entre sindicatos y el Gobierno central, y que el capítulo de estos gastos registra un aumento del 3,03%.

En este importe se incluyen las plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023 y anteriores, en total 18 de las que quedan por estabilizar. Asegura que los listados ya están enviados y publicados y en algunos casos falta nombrar los tribunales, pero ayer en la reunión se trasladó que en 15 días estarán los tribunales completados para rematar el proceso de estabilización que se había iniciado en 2021 para un total de 21 plazas. De esta estabilización ya están resueltas tres plazas de administrativos, confirma el concejal, que también asegura que de cara a este año se contemplan dos plazas nuevas de policía local y de albañil-enterrador. Respecto a la ampliación de personal en el departamento de Urbanismo, asegura que también está previsto un puesto de administrativo más.

El encargado de Personal en el Concello de Moaña asegura que la representación de los trabajadores, con la que se reunió ayer por la mañana en el salón de plenos no mostró un posicionamiento en contra de los presupuestos. Tan solo echó en falta información complementaria que el propio Melón asegura que no se incluyó a instancias de la propia Intervención porque no variaba con respecto a la incluida el año pasado.

Por lo que respecta al fondo social, aparece dotado con la misma cuantía que en 2023 por obligación de la Ley de Presupuestos, prorrogada en 2024 (artículo 19, dos.3 de la Lei de Orzamentos), si bien es cierto que esta partida acaba subiendo al final del año con el remanente del capítulo 1.