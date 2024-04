Portas denuncia la “ocultación” de documentos que remiten los vecinos a la Corporación

La concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, denuncia la “falta de transparencia e pouco talante” que practica el Gobierno tripartito de Cangas, al que acusa de no trasladarle escritos vecinales que se presentan en el Concello y van dirigidos a todos los grupos de la Corporación, de la que forma parte. Como ejemplo, apunta al presentado por Rexistro por la asociación de vecinos Nós, de San Pedro y Cimadevila el 19 de marzo, del que AV no ha tenido conocimiento hasta el 4 de abril, gracias a una llamada del colectivo vecinal para preguntarle por su posición al respecto de los asuntos que planteaban. Alternativa pone los hechos “en coñecemento da Valedora do Pobo e da Alcaldía de Cangas”, recordándoles que “se nos está a vulnerar o noso exercicio de acción política e responsabilidade como concelleira”, subraya Victoria Portas.