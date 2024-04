Moaña registra dos accidentes de tráfico con heridos en un un intervalo de cinco minutos

En cuestión de cinco minutos, entre las 15:43 y las 15:48 horas, Moaña registró dos accidentes de tráfico con heridos. El primero se produjo en la PO-313, entre los puntos kilométricos 12 y 13 del vial que une Moaña y Marín. Un particular no implicado en el percance alertó a la Axencia de Emerxencias del 112 de que habían impactado dos vehículos y que estaban personas atrapadas, aunque finalmente no hubo que lamentar heridos graves.

El segundo siniestro también fue por un accidente entre dos coches y una mujer alertaba de quemaduras en el brazo causadas al saltar el airbag del coche. Ocurrió a la altura del número 17 en el camiño de Amieiros, en la parroquia de Meira. Hasta ambos accidentes acudió la Policía Local si bien la patrulla tuvo que dejar el primero de ellos para acudir a Meira y se hizo cargo la Guardia Civil.