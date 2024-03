Bueu desestima las alegaciones a la nueva ordenanza de venta ambulante, que va a pleno en abril

La nueva ordenanza de venta ambulante y productos del campo de Bueu volverá a pleno en abril y salvo sorpresa se desestimarán las dos alegaciones presentadas. Los servicios técnicos municipales después de estudiar los dos escritos entienden que no resulta posible atender esas peticiones o bien que algunas de las cuestiones planteadas ya se recogen en el texto definitivo.

La comisión informativa de Asuntos Xerais tiene previsto reunirse el próximo martes para tratar y dictaminar los asuntos que se tratarán en la sesión plenaria de abril. Debido a las fechas de Semana Santa se traslada del lunes 1 al lunes 8 de abril, a la hora de costumbre. El orden del día incluirá la aprobación definitiva de la nueva ordenanza –la anterior es del año 2005– y la concejala de Promoción Económica e Comercio Local, Silvia Carballo, avanza que los servicios técnicos municipales informaron en contra de las alegaciones propuestas.

Uno de los escritos lo formula una comerciante, que pide que las licencias de los puestos del mercadillo se puedan transferir de un particular a otro. La redacción de la ordenanza restringe este traspaso solamente al cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes de primer grado. “Los técnicos nos dicen que no es posible atender esta solicitud debido a cuestiones de carácter legal y porque además podría dar pie a posibles irregularidades”, explica Carballo. La persona que formula esta alegación explicaba en su escrito que su intención es ceder su autorización a una empleada que tiene contratada, algo que ahora no podría hacer.

El segundo de los escritos lo registró el que fuera cofundador y expresidente de la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos, Jesús Francisco Romero. Se trata de una alegación más extensa y que aborda más puntos, entre los que también está la flexibilidad de los criterios a la hora de transferir las licencias del mercadillo. El dictamen de los servicios técnicos es igualmente contrario ya que entienden que algunas de esas sugerencias ya están recogidas y otras no tendrían cabida.

Ayer, a pesar de ser jornada festiva, era día de venta en Bueu, con el tradicional mercadillo del Jueves Santo. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas frustraron la actividad y solo se pudieron instalar algunos de los puestos de venta de frutas y hortalizas, así como otros de plantas. La plaza de abastos sí que abrió sus puertas.

