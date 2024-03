El concejal de Urbanismo afirma que la reunión en la que estuvo el miembro de AV no era una junta de portavoces

La presencia del ex concejal y miembro de Alternativa dos Veciños (AV), Mariano Abalo, en la reunión del miércoles entre portavoces municipales y la empresa encargada de elaborar el Plan Xeral de Cangas, Monsa, levantó ampollas. El gobierno local, a través de su concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) trató de calmar la situación, de justificarla y ofreció la versión de que para nada era una reunión formal de junta de portavoces, sino una reunión de los miembros de la corporación municipal con Monsa, pero a la que no solo podían asistir los miembros de los grupos, sino también los de otros colectivos, porque lo que quería el gobierno local era una Plan Xeral consensuado con todos. “A mí me da igual quien asista, lo que importa es alcanzar un consenso. Vamos a continuar con la misma política de apertura del Plan Xeral”.

A continuación, Antón Iglesias mencionó que suponiendo que fuera una junta de portavoces la convocada para el pasado miércoles, hay precedentes, cuando en una ocasión el Partido Popular, cuando era alcalde José Enrique Sotelo, permitió que una persona que no era concejal asistiera a una junta de portavoces.

Pero no opina lo mismo el concejal del PP Rafael Soliño, que fue quien calificó la presencia de Mariano Abalo en la junta de portavoces de bochornosa. Porque Soliño mantenía ayer que se trataba de una junta de portavoces, que se convocó como tal ya hace semanas y, por lo tanto, Mariano Abalo no debía de estar ahí, porque es un ciudadano como los demás. En referencia a que se trataba de una reunión abierta, Soliño afirma que los demás colectivos de Cangas no fueron invitados, ni tampoco los 26.400 vecinos del municipio, porque Mariano Abalo a día de hoy es solo un vecino más del municipio, no debe ser considerado un concejal en absoluto. “Yo voy a acudir a juntas de portavoces. Si quieren admitir pulpo como animal de compañía que lo digan”. Soliño lamenta mucho lo ocurrido. Afirma que estaba convencido que esta vez se iba por el buen camino, pero que se volvió a tropezar en la misma piedra, en alusión a Mariano Abalo, al que responsabiliza de mantener paralizado el Plan Xeral durante años.

En la tarde del martes, tal y como estaba previsto, hubo reunión del gobierno con AV para acercar posturas para confeccionar el presupuesto de 2024, una reunión que se había fijado hace semanas y a la que esta vez Victoria Portas sí acudió, en compañía de otros miembros de la candidatura. Son otra vez los privilegios que el gobierno mantiene con AV para conseguir el voto necesario para aprobar los presupuestos que tanta falta hacen para pagar facturas y emprender proyectos. Pero ya hay muecas de descontentos en el seno de las organizaciones del BNG y PSOE por estas reuniones. Aunque es verdad que el PP ya anunció que no se avenía a negociar. Pero esas voces críticas recuerdan que AV fue la perdedora de las elecciones municipales, que no se le puede tratar como la ganadora. Como adelantábamos ayer, si al final los presupuestos no se aprueban habrá un antes y un después en el gobierno local.

La concejalía de Facenda que dirige Xiana Abal presentó una muestra de borrador de los presupuestos, no muy distinto del anterior que la propia AV rechazó, con algunos matices, pero pocos más, porque el chicle no se puede estirar más. Hay lo que hay. Todos son conscientes de ellos, pero se juega a hacer política como si de verdad se pensara que unos presupuestos tan técnicos tienen mucho de política.

