El PP tilda de bochornoso que Abalo estuviese en la junta de portavoces para tratar el PXOM

Hubo sorpresa en la reunión de portavoces para abordar el futuro del Plan Xeral de Cangas. Y para el representante del PP, Rafael Soliño, fue de las grandes. No esperaba que Mariano Abalo, miembro de AV, pero que no es miembro de la corporación municipal, estuviera en la reunión, por mucho que la concejala de esta formación, excusara su ausencia debido a un problema personal del última hora. Soliño, que no pudo ir a la junta de portavoces y que fue informado por el propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, de lo que había transcurrido en este encuentro, se enteró a lo largo de la tarde de que el puesto de la concejala de AV, Victoria Portas, lo había ocupado Mariano Abalo, quien ya no representa a nadie porque no fue elegido concejal en las pasadas elecciones municipales. Soliño calificó de bochornosa su presencia y lamentó que el gobierno local lo permitiera. “No pude asistir a la reunión prevista para las 12.00 horas de ayer por motivos de trabajo. Y menos mal que no fue, porque si estaba él (por Mariano Abalo), no estaba yo”. El portavoz del PP recordó que Abalo no representa al pueblo de Cangas y lo acusó de ser el máximo responsable de que el PXOM estuviera sin terminar. “No sé como tiene cara de presentarse allí. Por no hablar del hecho de que se le permita que ocupe una oficina en el Concello, algo que me parece demasiado generoso por parte del gobierno local, ya que es un despacho para el grupo municipal y él no pertenece a ningún grupo”.

Mariano Abalo y, enfrente, Rafael Soliño y la exconcejala socialista IngridLoredan. | // FDV / Juan Calvo

El gobierno local permitió la presencia de Abalo en la reunión por dos cosas: para desatacar cuanto antes la situación del Plan Xeral y para no herir sensibilidades con Alternativa dos Veciños, cuya única concejala, Victoria Portas, tiene la llave para aprobar los presupuestos municipales para este año. El gobierno local anda con paños calientes con la mencionada concejala a la espera de que apoye su propuesta económica, de lo contrario se abriría sin duda la vía de la moción de confianza. Y se abriría porque en el seno del gobierno hay quien apoya esta fórmula y quién no. Unos consideran que es demasiado arriesgada porque puede darle el gobierno al PP, aunque para eso tendría que contar con el respaldo de la propia Victoria Portas.

La intención del gobierno local es presentar los presupuestos al pleno del mes de abril lo más consensuados posibles. Si AV los rechaza es cuando entra la posibilidad de la moción de confianza, que alteraría la paz gubernamental que ahora reina.

Y Mariano Abalo no solo acudió, sino que fue la voz discrepante. Al contrario que BNG, PP, PSOE y EU, su partido no está muy de acuerdo en hacer desaparecer del Plan Xeral las Áreas Integrales de Actuación en la zona rural. Llegó a afirmar que esta parte del Plan Xeral había conseguido el apoyo de tres partidos en la etapa del cuatripartito en la que Xosé Manuel Pazos fue alcalde por primera vez. Abalo presume de esta fórmula para desarrollar la zona rural, no la de la licencia directa y reta al gobierno a que ponga sobre la mesa otra opción más válida. También manifiesta que una modificación tan importante como esta puede alterar el contrato de forma sustancial. En este sentido, los portavoces acordaron que fuera la secretaria municipal la que emitiera un informe respecto a si las modificaciones que se pretenden realizar en el trabajo ya realizado podría suponer una alteración del contrato. Por lo demás, la empresa Monsa, también manifestó su intención de prorrogar el contrato y se comprometió con el gobierno a presentar en abril un cronograma de actuación y una propuesta económica de lo que van a suponer los gastos de adaptación a la nueva Ley y las modificaciones en el documento ya elaborado.

La empresa también quiere continuar

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, aclaró que el contrato con Monsa sigue en vigor, pero hay que estudiar como se articulan los cambios, por lo que va a ser necesario un informe de la secretaria municipal, en cuyo informe anterior dio validez a la prórroga del contrato, que supuestamente estaba caducado en los años, pero que al tratarse de un contrato de servicios se entendía que éste no había finalizado. El PP está prácticamente de acuerdo en todo con el gobierno local en cuanto a las modificaciones que se deben incluir en el Plan Xeral: hacer desaparecer las Áreas de Integración en la zona rural, incluir una solución para los edificios 2 y 4 de la calle Noria, sobre los que pesa orden de derribo, y retirar de ese avance del PXOM nunca aprobado el cambio que en su día propuso Mariano Abalo en el trazado de la circunvalación de Cangas. Todo esto lo quiere también el gobierno tripartito. Así que en este asunto no habría problema para encontrar mayoría son 20 votos contra uno de AV.

Suscríbete para seguir leyendo