La falta de cuidado para con María Soliña.

Tardó en levantarse la estatua de la víctima inquisitorial más conocida de Cangas. La había pedido Carlos Varela en un pregón de las Fiestas del Cristo y el fallecido alcalde, Xosé Manuel Pazos, fue su impulsor. Lo que tanto costó no puede durar tan poco.

La irrupción política de Rihanna

Nos pilló de sorpresa el desembarco de altos cargos socialistas para presentar a Rihanna Currás como secretaria de la Xuventudes Socialistas de Moaña. Después tuvimos un susto cuando fue en la candidatura del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas, por encima de otras que habían mostrado más experiencia y, tal vez más merecedoras, de la encomienda. Pero se las dejó fuera y Rihanna fue la elegida. Como lo fue también para acudir a Bruselas y el alto el fuego en Gaza, representando a las Xuventudes Socialistas de Galicia en el Foro Europeo de Jóvenes Socialistas de Europa. En un tris pasó de estar fuera de la política a protagonizarla. Hay socialistas muy mosqueados con la irrupción de la joven y preguntan por sus padrinos políticos.

Unos no quieren marchar y otros...

Lo de Mariano Abalo en la junta de portavoces va a dar mucho que hablar. Ya lo está dando su presencia continúa en el Concello en un despacho para el grupo municipal. Ya veran como no acaba aquí la cosa. El PP puso el acento y el gobierno deberá dar explicaciones de este cambio en la normativa. Unos que no quieren marchar y otros que no llegan.