Cangas solicita a Costas un convenio con dotación económica para reparar las naves de Córdoba

Hace una semana, el gobierno municipal de Cangas se había dirigido a la delegación provincial de Costas con el propósito de solicitar la concesión de las naves de Córdoba, en el entorno de Ojea. El martes, el tripartito solicitó una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras y con la dirección general de Costas en Madrid, con el mismo propósito, pero también algo que se había “olvidado” en la primera solicitud: la aprobación de un convenio de colaboración para su recuperación con la dotación económica, mientras no se pueda conseguir la desafectación del denominado “peirao de ojea”. El gobierno señala que “estamos convencidos de que esta iniciativa no solo enriquecerá la oferta educativa de nuestro municipio , sino que también contribuirá al desarrollo sostenible de la región”.

No hay que olvidar que la idea que tiene el gobierno local para las naves de Córdoba es transformarlas en espacio dedicado a la formación y concienciación en torno al mar y al medioambiente. “Estos entornos didácticos servirán como centros de aprendizaje, donde se llevarán a cabo talleres, charlas, actividades prácticas y exposiciones que aborden temas como la sostenibilidad marina, la conservación de ecosistemas acuáticos y la historia marina local”. El gobierno local tiene como referencia el diseño que en 2012 presentó el arquitecto César Portela para la ordenación de este ámbito. Sobre él se trabaja en estos momentos.

La concejal de Obras y Servicios, Iria Malvido, no descarta tampoco viajar a Madrid. La alcaldesa Araceli Gestido recordaba ayer que en otros municipios de Galicia, Costas sí había permitido la conservación de naves parecidas a las de Córdoba, sobre las que mantiene amenaza de derribo si no se presenta un proyecto y financiación para él. Desde Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica no muestra ningún interés en estas edificaciones y menos cuando se le pide que invierta en mantenerlas o se le amenaza con un expediente sancionador por el peligro que supone mantener las naves en el estado actual, con la cubierta cayéndose poco a poco; de hecho el paseo de Rodeira está cortado por esta circunstancia.

Así que el tripartito está demostrando interés en mantener en pie las naves de Córdoba y parece que ya tiene todo el plan a seguir diseñado. En absoluto quiere que se les recrimine no haber hecho nada por mantener las citadas naves.

